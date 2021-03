La familia que sufrió la doble entradera en Chapadmalal recuperó a "Violeta", su caniche

La familia que fue una de las víctimas de la "doble entradera" que protagonizaron el domingo tres delincuentes en Playa Chapadmalal pudo recuperar este martes a "Violeta", la caniche de seis años que se habían llevado los asaltantes como parte del robo.

Cristian, uno de los hombres que vivió el traumático momento, dijo que pudo localizar a la perra después de cuarenta y ocho horas de intensa búsqueda después de que una vecina que circulaba en auto por la zona levantara al animal para cuidarlo.

"El que tiene una caniche sabe lo que son los caniches: no se alejan de las personas que aman. La habían dejado lejos de donde pasó todo. La señora que la encontró nos dijo que no comía ni tomaba agua; estaba hecha un trapo. Pero cuando nos vio de nuevo, empezó a hacer su 'fiesta' de nuevo", aseguró, en declaraciones a 0223.

Cristian destacó que los tres delincuentes no golpearon a su familia ni al resto de las personas pero señaló que el "trago amargo no se olvida". "No sé si decir gracias porque no nos tocaron. Escuchar a mi nena llorando por la perra es algo que no me lo va a quitar nadie. Y digo perra por costumbre pero es parte de la familia: para nosotros es una hija, una hermana más", expresó, y agregó: "La tuve toda la tarde desmayada, pobrecita".

El hombre dijo que los delincuentes ingresaron al quincho donde compartían el fin de semana junto a amigos y otro matrimonio por una "puerta de atrás" mientras jugaban al truco. "Abrieron una reja que ni siquiera había quedado cerrada y lo primero que creímos ver fue a un policía. Entró apuntándonos con una 9 milímetros y estaba con los borcegos de la fuerza", recordó, al revelar detalles del hecho.

Cristian, que se dedica a la limpieza de piscinas, precisó que dos de los de los tres delincuentes portaban armas de fuego. "Nos entraron pidiendo 'la plata, la plata' y nosotros colaboramos de entrada porque estábamos con criaturas. Uno de los delincuentes era muy correcto pero otro era muy mal hablado y nos insultaba. Uno de los tres también llegó a fumarse un porro", aseveró.

Tras una serie de amenazas e intimidaciones, la víctima también mencionó que los delincuentes los llevaron hasta una pieza donde los ataron con alambres, sábanas y trapos. "Ahí nos encerraron y estuvimos más de tres horas seguramente. Al rato de haber ingresado a nuestra casa, vinieron con el vecino de al lado que alquilaba cabañas", dijo, y agregó: "Nos animamos a salir cuando escuchamos el ruido de un auto que se alejaba".

El trabajador, además, en base al testimonio de otros vecinos, señaló que el sábado se había registrado un robo en la zona bajo la misma modalidad, con la presencia de tres delincuentes. "Fue exactamente igual: uno no estaba armado y los otros llevaban las armas. Y ya van como veinte robos en el último tiempo. Lo que dicen acá es que andaban en una Partner color gris", indicó.

En la causa interviene el fiscal de la unidad temática especializada en robos calificados a viviendas, Mariano Moyano. Tras las primeras actuaciones que se hicieron en el lugar, el funcionario judicial ordenó que personal de Policía Científica intente levantar rastros del lugar para cotejar y poder identificar a los autores que por estas horas siguen prófugos.