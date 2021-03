El Municipio denuncia irregularidades en el proceso de vacunación contra el Covid-19

Con críticas a la organización que diagramó el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, desde la Secretaría de Salud denunciaron irregularidades en la campaña de vacunación contra el coronavirus que se lleva adelante en Mar del Plata desde el 29 de diciembre.

A los cuestionamientos por la falta de capacitación de las vacunadores eventuales que se dispusieron para este operativo, Viviana Bernabei, la titular de la cartera sanitaria, sumó preocupación por una serie de procesos administrativos que podrían "atentar" contra el desarrollo de esta labor clave para terminar con la pandemia.

"Hay ciertos certificados de vacunación que no están siendo firmados ni sellados por el vacunador, lo que facilita que se falsifiquen certificados", denunció la funcionaria, como una de las principales irregularidades, en el marco de una entrevista que concedió al programa radial "Vencedores y Vencidos".

Además, Bernabei dijo que, a raíz de una consulta, el Municipio tomó conocimiento "de que se dieron casos donde se aplicaron unas

vacunas pero que en el registro quedó guardado como una procedencia distinta a la que es, por ejemplo, china y rusa" y recordó, al respecto, que "en ningún lugar del mundo no se aconseja mezclar vacunas de distintos laboratorios".

"Hay que determinar si se dio un error de tipeo, por decirlo de algún modo. Esto sucede cuando la gente no está capacitada en el proceso de vacunación", dijo, y reconoció: "Me preocupa cómo se encaró todo el proceso de vacunación. Cuando se organizó esto avisamos a Provincia que los centros de salud de Mar del Plata tienen el espacio y el personal adecuado. No se trata de formar a alguien para que ponga una vacuna y después me desentiendo de esto".

En este sentido, la secretaria del intendente Guillermo Montenegro recordó que, antes de la campaña, la Provincia promovió un "curso corto de capacitación para vacunadores eventuales" a lo que se sumó la participación de estudiantes de la Escuela Superior de Medicina que depende de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP).

"No necesito hacer un informe para Provincia de esto porque el ministerio de Salud de la Provincia ya lo sabe. General Pueyrredon no tiene injerencia en el proceso de vacunación", aclaró, respecto de la organización de la logística y la administración de recursos durante esta campaña.