La carne subió cerca del 10% pero el precio del asado se mantiene estable

En los últimos días el precio de la carne subió un promedio cercano al 10% en las carnicerías de Mar del Plata y desde el sector comercial aseguran que la baja del consumo pone freno a nuevos aumentos, sobre todo en los cortes parrilleros.

“La carne ha subido algo pero se mantiene en alza. Subió poquito, aproximadamente un 10%” contó a 0223, Gustavo Blois, propietario de la cadena de carnicerías “El Mudo”.

Para el empresario, la suba de los cortes “se debe a los aumentos en el combustible y el sueldo de los empleados y eso repercute en el precio de la hacienda y se traslada al mostrador”, analizó.

“Para nosotros está bastante complicado conseguir carne y la venta está complicadísima porque hay poco consumo y eso es lo que está regulando un poco el precio. Si hubiera mayor consumo, seguramente sería más amplio el aumento”, admitió Blois.

En relación al asado, el dueño de “El Mudo”, dijo que “los cortes parrilleros no tuvieron prácticamente aumento, porque no hay consumo. La gente no está comprando mucho”, lamentó.

La situación se da en un contexto adverso de consumo cárnico en todo el país, luego que la carne sufriera una suba cercana al 100% en el último año y donde comprar el tradicional asado de los domingos se transformó en algo casi imposible para el bolsillo de muchos argentinos. El tema tomó alta repercusión en los medios y el gobierno debió intervenir a través de un acuerdo con los principales frigoríficos para obtener cortes un 30% más baratos.