Denuncian que Pami "no paga ni los feriados trabajados" a los empleados del sanatorio Bernardo Houssay

En plena pandemia del coronavirus, desde el Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Atsa) denunciaron graves irregularidades en el pago de los haberes por parte del Programa de Atención Médica Integral (Pami) con el personal que cumple funciones en el sanatorio Bernardo Houssay.

En una solicitada que se hizo llegar a 0223, el gremio que conduce Laura Del Pir resaltó que los trabajadores del exEmhsa "han puesto el hombro a pesar de la violación reiterada de sus derechos" laborales mientras persiste la lucha contra el Covid-19.

La conducción de Atsa aseguró que los diferentes reclamos que se elevaron a los responsables de la obra social "no han tenido respuesta" y confirmaron que ya iniciaron un proceso de "intimación" a través del Ministerio de Trabajo a los efectos de regularizar la grave situación.

Según la organización de Del Pir, Pami no cumple con la Ley Nº27.169 ya que "no liquidan correctamente la antigüedad, no pagan los adicionales por tareas" y tampoco abonan los feriados trabajados. "Tienen numerosos compañeros como monotributistas. Hasta mucamas", graficaron, entre otras irregularidades.

Asimismo, el gremio advirtió que la obra social "se queda con el dinero de los trabajadores, retenido en concepto de la cuota sindical, y no lo depositan al sindicato", lo que marcaría una violación a la Ley Nº23.551.

"El personal ha puesto y continúa poniendo el alma y la vida de sus familias mientras los políticos de turno jugaron y juegan con el beneficio propio, ¿hasta cuándo piensan seguir abusando de los trabajadores?¿hasta cuándo piensan seguir violando la dignidad de los compañeros?", apuntó con dureza el sindicato en el mismo escrito.

La asociación, en este marco, también señaló que desde la expropiación del sanatorio "se ha manoseado al personal". "Confiamos en el nuevo Gobierno pero han puesto a funcionarios políticos que actúan con la misma conducta que los del Gobierno anterior", lamentaron.