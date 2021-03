Caso Walter Leiva: "Es la primera vez que encuentro a un hombre en este estado" 

El abogado Mauricio Varela pedirá pericias psiquiátricas y psicológicas para el exboxeador Walter Leiva, detenido por el asesinato de Pedro Molina, para que sea estabilizado y pueda contar qué fue lo que sucedió en el hostel Antártida de Santa Clara del Mar, donde se halló el cadáver. Ante esta situación, el fiscal Ramiro Anchou volverá a llevar a Leiva a Cuerpo Médico para que sea evaluado.

"En estos años de trabajo es la primera vez que encuentro a un hombre en este estado. Se encuentra con un shock emocional. No me supo transmitir hasta el día de hoy cómo fueron los hechos", contó Varela en diálogo con 0223.

El abogado contó que la familia de Leiva lo contactó el lunes, luego de que el exboxeador regresara a su casa y entre balbuceos deslizara que había matado a alguien. A partir de allí, mantuvo una reunión y entre todos acordaron que lo mejor era que se pusiera a disposición de la justicia para aclarar lo ocurrido.

"Lo único que interpreté es que se había defendido y en esa defensa parecía que había ultimado a una persona. Pero estaba muy shockeado, tal vez algo intoxicado", relató el abogado.

Ante esa situación, Leiva se presentó en la Sub DDI de Santa Clara y los investigadores pudieron llegar hasta el hostel donde se habían hospedado el viernes. Allí encontraron el cadáver de Molina. "Aún no sabemos las circunstancias en que se produjo la muerte", dijo Varela, que este martes se entrevistó con Leiva y ratificó que no se encuentra en condiciones de prestar declaración indagatoria ante el fiscal Ramiro Anchou.

"Necesito conocer los detalles de cómo se sucedieron estos hechos. Hoy está un poco más calmado, interpreto que fue un acto de defensa, pero no brindó declaración. Lo hará cuando esté en condiciones suficientes para que pueda ejercer su derecho de defensa en plenitud", finalizó Varela.

El fiscal a cargo de la causa esperará el nuevo informe de cuerpo médico para conocer el estado de Leiva y espera que este miércoles se pueda presentar para prestar declaración indagatoria.