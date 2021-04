La pantalla de cine más grande de Mar del Plata vuelve al ruedo con Godzilla vs. Kong

Después de permanecer sin ningún tipo de actividad durante más de un año, una de las salas del histórico complejo de cine Ambassador vuelve a las proyecciones desde este jueves con el estreno de "Godzilla vs. Kong", una de las megaproducciones de Hollywood que promete para este 2021.

La reapertura del emblemático espacio cultural que está sobre la calle Córdoba, entre Luro y la peatonal San Martín, involucra al Ambassador I, la sala más grande del lugar y que cuenta con la pantalla de mayores proporciones en todo Mar del Plata.

Gabriela Zamora, la gerenta comercial de Cinemacenter, aclaró que por el momento solamente se proyectará la película "Godzilla vs. Kong" en las funciones programadas para las 17.10, las 19.40 y las 22.10. Las entradas ya están a la venta por miboleteria.com.ar.

Si bien las salas que se encuentran en los principales shoppings como Los Gallegos, el Paseo Diagonal o el Paseo Aldrey ya habían vuelto desde el 12 de marzo, el Ambassador debió postergar el esperado retorno para poder adecuar las instalaciones al protocolo que definió el Gobierno nacional por el contexto del coronavirus.

"Justamente, todas las pautas que establecen los protocolos obligan a hacer algunos trabajos adicionales. Y esto también implica un esfuerzo general tanto económico como de energía porque acá solamente el equipo de los cines tiene que hacerse cargo de coordinar todas las tareas a diferencia de los otros centros comerciales", explicó la empresaria.

En declaraciones al programa Dixit, que se emite de lunes a viernes en las tardes de 0223 Radio, Zamora se mostró "muy entusiasmada" con esta reapertura teniendo en cuenta el flujo de personas que se espera para Semana Santa en la ciudad. "Esta es la sala más grande. La pantalla es imponente y espectacular. Es una gran oportunidad para volver al cine después de tanto tiempo", consideró.

El Ambassador I cuenta con 498 butacas pero por el aforo que diagramaron las autoridades nacionales para poder garantizar el distanciamiento social y otras medidas de prevención de contagios del Covid-19 solamente quedarán habilitadas para la venta 150 espacios, según detalló Zamora.

A pesar de la "bocanada esperanza" que significan los importantes estrenos y la reapertura progresiva de los cines, la referente comercial de Cinemacenter tampoco ocultó la preocupación por los "rumores que circulan sobre futuras restricciones" ante un eventual rebrote.

"No sabemos si estas medidas van a pegar o no de nuevo en los diferentes sectores culturales. La verdad que hoy no podemos saber lo que va a pasar en dos, tres o cuatro semanas con los rumores que hay", graficó, sobre la incertidumbre, aunque manifestó: "Sabemos que este 2021 va a ser difícil, deficitario, pero estamos convencidos que la industria del cine está viva".