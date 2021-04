La foca cangrejera que sorprendió a todos en La Perla ya retornó al mar

Desde la Municipalidad confirmaron que la foca cangrejera que reposaba sopresivamente en las playas de La Perla pudo retornar al mar en horas del mediodía de este viernes por sus propios medios.

"Después de que el equipo de Guardaparques se asegurara que estaba en condiciones de volver al mar, se desplazó tranquila y regresó a su habitat natural", informaron en la comuna, pasadas las 1.30, al culminar el operativo de trabajo que se montó ante la inusual presencia del animal.

Los especialistas consultadas por 0223 precisaron que se trataba de una hembra subadulta en buen estado y reconocieron que es poco frecuente en la costa bonaerense que haya un ejemplar principalmente asociado a las aguas antartáticas.

Generalmente se trasladan en grupos de no más de 10 animales, entre adultos y juveniles, aunque, en este caso, se habría desplazado sola. Esta especie es la foca más numerosa de Antártida.

Frente a este tipo de casos, en el Municipio siempre recomiendan que las personas no se acerquen a los animales y no alterarlos para que puedan regresar por si solos al mar. "La recomendación es no acercarse, no molestar porque son animales que están descansando y juntando fuerzas para volver al mar", señaló Mariela Ghys, del departamento de recursos naturales del Ente de Servicios Urbanos.