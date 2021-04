Piden sanciones para un consejero escolar por “severas irregularidades”

El cuerpo de consejeros escolares de General Pueyrredon tendrá una sesión especial de manera virtual este lunes a las 12 para tratar el pedido de sanción al consejero escolar Bruno Sapere, presidente de la comisión de Transporte Escolar, por incumplimiento de "deberes y funciones". La presentación fue impulsada por el bloque del Frente de Todos (FdT).

En diálogo con 0223, Alejandro Moviglia, consejero escolar del FdT, explicó que al funcionario se lo responsabiliza por “la falta de gestión” lo que derivó en “severas irregularidades” en el servicio para las escuelas y en los pagos a proveedores. “Consideramos de que hay faltas graves que hoy impactan en el servicio, en el derecho de los pibes al acceso, en las necesidades de las escuelas y además afecta a proveedores”, remarcó Moviglia.

Según explicó, por la pandemia, el área de Transporte Escolar dirigida por Sapere, debía encargarse durante 2020 de la distribución del material pedagógico, de insumos de limpieza y desinfección y la redistribución del SAE.

“El problema es que por la falta de controles, la irregularidad en todos los procedimientos generaron demoras hoy llevan a que los proveedores no cobren desde noviembre, ya que el consejero no puede certificar los trabajos que se hicieron. Además con el inicio de clases en 2021, los recorridos modificados y nuevos recorridos no están funcionando", agregó Moviglia.

“Con esta situación irregular generamos un expediente y queremos que los consejeros escolares discutan en función de esto la posibilidad de una sanción por la gravedad de la situación a la que se llegó. La sanción podría ser de 30 días o simplemente un apercibimiento o bien la elevación a la Direccion de Escuelas”, completó el consejero del Frente de Todos.