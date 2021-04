Liberaron a acusado de amenazar con armas a un vecino

La Justicia de Garantías excarceló en las últimas horas a un hombre de 56 años que la semana pasada se peleó con un vecino y fue aprehendido cuando el personal policial descubrió que estaba armado con una pistola calibre .22 y un arma blanca. La medida se basó en que Marcelo Ragaglia no registra antecedentes penales y que la pena en expectativa no supera los tres años de prisión.

Tal como adelantó 0223 el hecho se registró el jueves pasado en la intersección de las calles 14 y 171 donde personal de la comisaría decimotercera identificó al imputado y a otro sujeto de 34 años que se estaban peleando en el lugar.

Luego de secuestrar el arma cargada y el cuchillo que Ragaglia tenía en su poder y de realizar las actuaciones de rigor el fiscal de Flagrancia Guillermo Nicora ordenó el alojamiento del imputado del delito de amenazas agravadas y portación ilegal de arma de guerra.

La defensa a cargo del abogado Matías Quiñones solicitó la excarcelación porque su cliente no registra antecedentes penales, tiene domicilio registrado y porque la calificación correcta del hecho era la portación ilegal de arma de fuego de uso civil.

“Cuando lo aprehendieron se dijo que registraba antecedentes, pero no los tenía y el hecho imputado no es detenible por pena mínima y la media entre mínimos y máximos no supera los tres años”, le dijo el profesional a este medio.

A partir de ese pedido el Juez de Garantías Daniel De Marco concedió la excarcelación de Ragaglia bajo caución juratoria y le impuso la restricción de acercamiento a la víctima y a su gripo familiar.