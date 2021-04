Ultiman detalles para lanzar el "calendario turístico 2021" de Mar del Plata

El Ente Municipal de Turismo (Emtur) define por esta fecha los últimos detalles sobre la diagramación de los 45 fines de semana "temáticos" que se promoverán a lo largo del año para estimular la llegada de visitantes a Mar del Plata y adelantaron que en marzo comenzará la nueva agenda de actividades con la que se pretende volver a darle protagonismo a la industria a pesar de la continuidad de la pandemia del coronavirus.

"La idea es anunciar el calendario ahora en abril para arrancar en mayo. Lo que estamos terminando de definir son algunos detalles vinculados con las promociones y beneficios que se le pueden brindar al turista, lo cual también va a ir acompañado de toda la promoción de la imagen y de la comunicación que vamos a a hacer desde el ente", confirmó a 0223 Federico Scremin, quien preside el área.

El funcionario resaltó que los distintos operadores "estuvieron de acuerdo" con la iniciativa que acercaron meses atrás los integrantes de Mar del Plata Convention & Visitors Bureau y aclaró que las "temáticas" que se van a definir para atraer la llegada de visitas no solo abarcarán a fines de semana específicos sino que también pueden extenderse a todo un mes. "A veces se puede poner una temática general y después puntos específicos para cada fin de semana", ejemplificó.

Si bien los beneficios pondrán el foco en los turistas, Secremin aseguró que, en muchos casos, también podrán disfrutarlos los mismos marplatenses. "Muchas veces nos enfocamos en promover más trabajo para la hoteleria pero el trabajo que también hacemos desde el ente repercute en otras actividades económicas. Si hacemos un fin de semana de cervecerías o heladerías, no solo va a ir el turista sino la gente de la ciudad", explicó.

Con la fuerte promoción que se impulsará a través del "calendario turístico" en los próximos meses, tanto en redes sociales como en otros medios, el responsable del Emtur afirmó que se busca mejorar el rendimiento económico de los "meses más difíciles". "Hay que tener en cuenta que todavía no hay turismo de reuniones porque no está habilitado por la Provincia. Y aunque se habilite, va a demorar tener el mismo nivel de encuentros de antes por lo que la pérdida de turistas este año va a ser inevitable", reconoció.

Scremin, además, apuesta a "aprovechar que están restringidas las salidas al exterior" para poner todos los esfuezos en intensificar el flujo turístico con el resto de la Provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fundamentalmente. "Hoy tenemos que buscar otras excusas para compensar la caída que va a haber y atraer al turismo de cercanía", dijo, y agregó, en el mismo sentido: "Entre septiembre y octubre ya volveremos a hacer una promoción más dirigida a quienes están en Córdoba, Mendoza y otros puntos del país".

A pesar de que en la Provincia ya barajan restricciones más fuertes a partir de Semana Santa, el funcionario de Montenegro aseguró que "no piensa en el cierre" e insistió en la importancia de mantener actividad a lo largo del 2021. "En enero, con los rumores de que se cerraba todo el 15, se destruyó el mes. Y ahora las reservas venían levantando y cuando empezaron otra vez los rumores, se frenaron un poco y termina siendo un perjuicio. Pero no estamos pensando en eso. Y si hay alguna restricción, recalcularemos los plazos", indicó.

"Nosotros asumimos con la idea de poder explotar al máximo el turismo gastronómico pensando en el turista extranjero, de otro país, como pasa en Perú y en muchos otros lugares, pero hoy eso no se puede y por eso vamos de a poco. Uno se va acomodando en base al momento que vive el país en esta pandemia. Pero no pensamos en el cierre. No es nuestra idea. Entendemos que ya no hay margen", aseveró.