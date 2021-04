Hoteleros temen las nuevas restricciones: "Si no puede entrar más gente a Mar del Plata, nos matan"

Referentes de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica insistieron en que se avizora un panorama "negro" para el sector por el impacto económico que tendrían las inminentes restricciones que se aplicarían en la Provincia y en el resto del país para frenar el nuevo avance del coronavirus.

"No me quiero adelantar sin saber las medidas pero, en definitiva, lo nuestro es bastante negro porque si hay restricciones en la circulación y demás repercute en la afluencia que puede venir", expresó Jesús Osorno, vicepresidente segundo de la entidad, quien graficó al respecto: "A nosotros no nos tienen que decir que nos prohíben o nos cierran: simplemente con que nos digan que no puede entrar gente a la ciudad, nos matan".

En declaraciones a 0223 Radio, el responsable del Hotel Tronador insistió en que la activdad "necesita que el pasajero venga, ya sea en avión o en auto o en tren, y se hospede" en los establecimientos. "El tema es que podemos estar abiertos pero si no hay clientes no tiene sentido", reconoció.

Tras el antecedente reciente que marca el repentino cierre del Sheraton, uno de los hoteles más lujosos de la ciudad, Osorno también recordó que "hay muchos hoteles emblemáticos que no abrieron directamente para esta temporada". "Esto ya pasa por una ecuación numérica para ver si se pierde menos plata estando abierto o cerrado. Y el Sheraton, por ejemplo, evidentemente vio que había menos pérdida estando cerrado", lamentó uno de los referentes de la institución.

Osorno, de todos modos, adelantó que a fines de esta semana está previsto que haya un encuentro virtual por Zoom con el Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, para analizar la situación una vez que se conozcan la restricciones por el Covid-19. "No sabemos cómo van a impactar estas tres o cuatro semanas de restricciones que se están diciendo. Hay que ver hasta donde dan las espaldas de cada uno para aguantar esto", expresó.