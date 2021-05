Montenegro: "Lamentablemente no puedo confirmar si el lunes habrá clases"

Luego de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que coloca a Mar del Plata dentro de los distritos que se encuentran en Alerta Epidemiólogica y Sanitaria, el intendente Guillermo Montenegro envió una carta a la Ministra de Salud Carla Vizzotti para pedir una revisión de datos y explicó que aún no está claro qué ocurrirá con laTítulo gris presencialidad en las escuelas de la ciudad.

Según aseguró Montenegro en su cuenta de Twitter, poco después de dar a conocer la elevación de la solicitud, “lamentablemente” por el momento no está en condiciones de confirmar qué ocurrirá con la presencialidad en las aulas marplatenses

“Lamentablemente, no puedo confirmarles si el lunes habrá clases o no. En función del DNU no podrían abrir las escuelas, pero igualmente estamos en comunicación con Provincia para solicitar claridad sobre esta situación ya que según las fases determinadas por el gobierno bonaerense aún seguimos en fase 3 por lo que las escuelas podrían abrir sus puertas”, escribió el Jefe Comunal.

Además, el intendente reiteró que al día de hoy, Mar del Plata no cumple con los criterios objetivos que determinan la inclusión dentro de los partidos en alerta sanitaria “y por eso pedí la revisión de esos datos”, explicó.

“Sepan que estoy en diálogo con todos los funcionarios de Nación y Provincia para poder darles respuesta a todas sus inquietudes. Seguimos trabajando para cuidar la salud, la educación y el trabajo de los marplatenses”, concluyó el mandatario local.

Por su parte, desde el gobierno provincial confirmaron a 0223 que este lunes habrá un decreto para reglamentar el DNU y por el momento, de no haber modificaciones por parte de Nación, Mar del Plata pasaría a fase 2, aunque en el gobierno local confían en que podrán aclarar la situación y sostener a la ciudad en una fase menos restrictiva