María Florencia Tano de la Hoz, la bióloga que trabaja en la estabilización de implantes

Como cada lunes, el Conicet Mar del Plata presenta Selficiencia, una propuesta para conocer a los científicos y científicas de nuestra ciudad en primera persona.

¿Quién sos?

-Mi nombre es María Florencia Tano de la Hoz, soy Dra. en Biología, graduada de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp). Me desempeño como becaria postdoctoral del Conicet con lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (Intema, Conicet- Unmdp). Además, soy docente en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y en la Escuela Superior de Medicina (Unmdp). Tengo 33 años, mi familia está formada por mi marido Cristian y mi hija Delfina de casi 18 meses.

¿Qué hacés?

-Formo parte de un equipo de investigación dirigido por la Dra. Silvia Ceré que trabaja con el objetivo de acelerar la estabilización primaria de implantes permanentes y temporarios no cementados con aplicación en diferentes áreas biomédicas (ortopedia y traumatología, cardiovascular y neurociencia). En particular, la línea en la que trabajo actualmente se centra en inmovilizar moléculas bioactivas (péptidos RGD) sobre materiales metálicos como estrategia de modificación superficial, con el fin de controlar y mejorar la interacción entre el tejido óseo y el material implantado. Para evaluar los materiales modificados en el entorno biológico, primero realizamos pruebas in vitro, es decir en un ambiente controlado fuera de un organismo vivo, para asegurar una adecuada resistencia a la corrosión en soluciones que simulan fluidos corporales, como así también una adecuada respuesta celular. Una vez que se obtienen resultados promisorios en estas primeras etapas, realizamos ensayos in vivo (en animales de laboratorio) para analizar la interfase tejido-substrato y estudiar la calidad del tejido óseo neoformado. Para llevar a cabo estos estudios es fundamental el trabajo conjunto de profesionales formados en diversas áreas: ingeniería, medicina, odontología, veterinaria, química y biología.

¿Por qué lo haces?

-Mi principal motivación se basa en que realmente disfruto de mi trabajo, tanto la docencia como la investigación. Creo fuertemente que son dos áreas que se complementan y retroalimentan. Por otra parte, considero altamente valiosa la posibilidad que me brinda la profesión de trabajar en equipos interdisciplinarios en pos de intentar resolver problemáticas sociales actuales que contribuyan en un futuro a mejorar la calidad de vida de la población

¿Cuál es el impacto de tu trabajo para la sociedad?

-En general la recuperación de las cirugías ortopédicas requiere tiempos prolongados y, en algunos casos particulares, una recuperación completa puede llevar hasta un año. Es por esto que trabajamos con el objetivo final de generar nuevos productos en el sector de la biomedicina que permitan reducir los tiempos de integración ósea de los implantes metálicos permanentes y, a su vez, promuevan su estabilidad y funcionalidad a través del tiempo. Además, estudiar la relación implante-huésped a nivel microscópico es de extremada importancia al momento de prevenir la falla de los materiales implantados.

