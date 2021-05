Alberto Fernández: “Es inexplicable la suba de precios de los alimentos”

El presidente Alberto Fernández manifestó este domingo que le “preocupa mucho” el aumento de los precios porque es algo “inexplicable” y advirtió que regreso de la gira por el exterior “dispuesto a atacar ese tema”

“Vengo dispuesto a atacar ese tema. Me preocupa mucho porque es inexplicable. No hay ninguna razón más que el aumento del consumo” y “están perjudicando mucho a la gente, no estoy dispuesto a quedarme de brazos cruzados", dijo.

El Presidente se refirió especialmente a las subas en los alimentos y consideró que “algunos están apurando su ganancia y algunos están perjudicando mucho a la gente”. Asimismo, pidió lograr “un acuerdo de verdad, no un acuerdo en donde ellos ganan y todos pierden”.

En relación a la pandemia, Fernández sostuvo que “las restricciones son muy necesarias” y señaló que “en el Gran Buenos Aires la caída de casos fue más significativa que en la ciudad donde las clases continuaron”.

“Hoy en día las clases presenciales es un riesgo que se potencia. El resto es una discusión política”, completó.