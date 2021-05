El tren de satélites de Elon Musk se podría ver desde Mar del Plata

Esta semana los marplatenses podrían observar nuevamente en el cielo el “tren de luces” conformado por decenas de satélites del programa espacial “Space X” del magnate Elon Musk.

La presencia en cielo de los satélites lo confirmó el astrónomo marplatense Leonardo Málaga, que en declaraciones a 0223, sostuvo que el último lanzamiento del denominado “L 26” ya hipotéticamente pudo ser observado desde la ciudad este martes y miércoles y si bien este viernes podrá visualizarse nuevamente, las probabilidad "son escasas".

“Por Mar del Plata van a pasar, generalmente por la mañana, antes que salga el sol. Las predicciones dicen que a partir de las 6.20 desde el suroeste hasta el sureste podrá verse. Pero dicen que el brillo será demasiado tenue y por eso en nuestra página de Facebook no emitimos ninguna alerta”, advirtió.

Según describió Málaga, el paso del tren de satélites hace dos días "no llegó a verse" desde nuestra ciudad y "las predicciones para este viernes dicen que no será un paso brillante, es decir que pude que salgamos a verlos y no se vean”.

"Que se vean o no estos satélites son una lotería, porque a veces haces una predicción y salís y no los ves y a veces pasa lo contrario. El problema es el brillo. Hay bastante incertidumbre con el tema del brillo", explicó el especialista.

El pasado 6 de febrero los marplatenses pudieron observar con nitidez el paso de 60 satélites que fueron lanzados en un vuelo al espacio realizado días atrás por la agencia Space X. En esa oportunidad, las condiciones del cielo despejado y la noche, posibilitaron disfrutar de este extraño fenómeno en el cielo. Los satélites de Musk proveen de servicio de internet a varios países del mundo y en esta oportunidad será el vuelo espacial número 26.