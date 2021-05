Una reconocida librería anunció el cierre de su sucursal en Mar del Plata

Con un pequeño cartel pegado sobre su vidriera, la importante librería El Atril, de Diagonal Pueyrredon 2970, anunció que funcionará en Mar del Plata hasta el próximo 28 de mayo para después cerrar la única sucursal en la ciudad. "Nos vamos de Mar del...todo cliente que tenga reservas pendientes, pasar a retirar todos los días de 9 a 11, hasta el 28 de mayo inclusive", avisaba el cartel.

“La noticia me tomó por sorpresa y me enteré por otra persona allegada que me envió la foto con el cartel de cierre en el local. La librería tiene varios locales en todo el país pero no forma parte de la Cámara en Mar del Plata”, explicó a 0223, Damián Ale, presidente de la Cámara de Libreros de la ciudad.

El anuncio tomó por sorpresa a otros libreros de la ciudad, que aguantan estoicamente las ventas en medio de la pandemia.

“El sector atraviesa en la ciudad una situación de crisis”, expresó a este medio, Lucio Cuschnir, representante de la cadena de librerías Palito, que en esta coyuntura, “se mantienen” gracias a las ventas online.

“Nosotros estamos manteniéndonos. O sea no achicamos plantel ni estructura pero obviamente no crecimos. Ya estábamos inmersos en la venta online y lo que hicimos fue asignar recursos a eso y se podría decir que estamos bien”, evaluó el librero.

A fines de febrero, la Librería Brecher cerró sus puertas tras más de 60 años de historia, acuciados por las sucesivas crisis, las devaluaciones y la caída abrupta de ventas que se registró durante el año pasado por la pandemia del coronavirus.