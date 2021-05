Mar del Plata recibió 200 mil vacunas contra el Covid-19 desde el inicio de la pandemia

General Pueyrredon recibió unas 200 mil vacunas contra el coronavirus - al contabilizar el total de primeras y segundas dosis - desde el 29 de diciembre, la fecha de inicio de la campaña de inmunización, según revelaron este miércoles por la tarde desde el Frente de Todos.

El dato lo confirmó la diputada provincial del oficialismo, Déborda Indarte. "Si bien crecen los inscriptos para vacunarse, en Mar del Plata sigue siendo un número muy bajo, más si tenemos en cuenta que ya arribaron más de 200 mil dosis y van a seguir llegando más”, indicó.

A través de su cuenta de Twitter, la legisladora dijo: "Veo videos que se hacen virales diciendo que no hay vacunas, pero cuando les preguntan si se anotaron dicen que no". En la misma red social la legisladora del Frente de Todos agregó: "A todos los que hablan con tanta efervescencia, por favor, les pido que con la misma fuerza pidan que se anoten, es muy difícil vacunar a quien no se anotó".

Según señaló la diputada, "en Mar del Plata por ejemplo deberíamos tener alrededor de 450 mil inscriptos para alcanzar un grado de inmunidad importante y apenas superamos las 300 mil" inscripciones. "La vacunación desde que se inició se mantuvo a un ritmo constante, con las nuevas dosis que van a llegar el proceso se va a intensificar, pudiendo pasar de 400 a 600 turnos diarios", aseguró.

Indarte confirmó que "van seguir llegando vacunas a Mar del Plata" y puntualizó que "es importante que aquellos que estaban en contra de la vacuna, dejen de lado las cuestiones ideológicas y colaboren para seguir llevando adelante esta campaña de vacunación y ayudar al sistema sanitario a bajar las ocupaciones en camas de terapia intensiva".