El gran villano de Karate Kid llega a Cobra Kai 4

Desde su llegada a Netflix, Cobra Kai creció en popularidad y es uno de los contenidos favoritos de los espectadores. Con una historia 30 años después de los hechos desarrollados en Karate Kid, nos llevan a una trama en la que vemos nuevamente a Daniel LaRusso, Johnny Lawrence y John Kreese. Ahora, para la cuarta temporada, regresará un villano conocido por todos.

Durante la tercera entrega nos adentramos en la historia de Kreese, donde nos revelan parte de su pasado, como el suicidio de su madre y su ingreso al ejército. Una vez en la Guerra de Vietnam conoce a un joven miedoso al que le salva la vida tras ser liberado en una captura y como agradecimiento le dice que está en deuda de por vida. En el último episodio, John levanta el teléfono y llama a alguien.

En las últimas horas se confirmó que la persona a la que llama el sensei de Cobra Kai es Terry Silver, el gran villano de Karate Kid 3. El actor que lo interpreta, Thomas Ian Griffith, conversó con el medio Entertainment Weekly y declaró: "Nunca imaginé que volvería a asumir este papel, pero qué increíble oportunidad para llevar a Terry Silver al punto de partida”, dijo.

El gran anuncio del regreso de Silver al universo de Karate Kid llegó mediante un pequeño avance en el que lo vemos de espaldas con su característica cola de caballo. Allí escuchamos su voz en off: "Si un hombre no puede pararse, no puede pelear. Si un hombre no puede respirar, no puede luchar. Si un hombre no puede ver, no puede luchar. Las situaciones extremas requieren medidas extremas".

Al final de la tercera temporada Larusso y Lawrence dejan sus diferencias de lado y se unen para combatir al dojo Cobra Kai en el próximo torneo de karate. "Las historias se vuelven más profundas, los personajes se vuelven más complejos y la lucha es asombrosa", adelantaron Ralph Macchio y William Zabka en una reciente entrevista con la revista People. Por el momento no hay fecha de estreno, pero se sabe que llegará en los meses finales del año.