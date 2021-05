Por qué se celebra el Día de ‘Star Wars’

La serie de películas concebidas por el cineasta estadounidense George Lucas en la década de 1970, y producidas y distribuidas por The Walt Disney Company a partir de 2012, tienen desde hace tiempo un día internacional que las celebra.

La saga, que continúa cosechado millones de fans en todo el mundo, conmemora este 4 de mayo el Día de ‘Star Wars’. El origen de la fecha es bien particular. El 4 de mayo de 1979, cuando el mundo no dejaba de hablar del estreno de la primera película de ‘La Guerra de las Galaxias’, el diario británico ‘London Evening News’ publicó una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por haber adquirido recientemente el puesto como primera ministra del país.

Esta publicación incluyó la frase “May the Force be with you”, traducido como “que la fuerza te acompañe”. Esto fue aprovechado por los fans como impulso para crear el Star Wars Day.

La ocurrencia no fue captada rápidamente por el mundo cinematográfico. Recién en el año 2011 los organizadores del festival de cine Toronto Underground Cinema eligieron el 4 de mayo para llevar a cabo el evento y evocar la película. Desde entonces, potenciada por las redes sociales, la tradición se expandió.