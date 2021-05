Gastronómicos piden ayuda del Estado o que les permitan "achicarse"

La latente posibilidad de un retroceso de fase puso en alerta a los empresarios gastronómicos de Mar del Palta que aseguran que no podrá afrontar una segunda ola de coronavirus con restricciones más fuertes si el Estado no flexibiliza las políticas de asistencia.

En diálogo con 0223 Radio el empresario gastronómico Luciano Chaia aseguró que actualmente, los empresarios del sector están "peleando para subsistir" y resaltó que no esperaban que haya una segunda ola de contagios de coronavirus como la que se está viviendo en la ciudad.

"Venimos de una primera ola donde se nos hizo todo cuesta arriba y no esperábamos una segunda ola. Tenemos mano de obra directa. Entendemos la situación pero se nos hace muy difícil cubrir los gastos", confió el referente gastronómico.

En este sentido, Chaia consideró que la "única forma" viable de subsistencia es que el sector reciba asistencia estatal ya que actualmente los comercios se encuentran abiertos pero la asistencia de público se redujo considerablemente. "Estamos abiertos al 100% pero no hay consumo", explicó al tiempo que consideró que si no hay una ayuda concreta "va a ser muy difícil" que sigan abiertos.

"La ayuda del Estado puede venir de una exención de impuestos o subsidios. Hoy existe la doble indemnización y no podemos despedir a nadie, entonces somos rehenes", aseveró y sobre el último punto destacó que pese a la normativa que prohíbe los despidos de personal, no hay una ayuda al empresario. "El Estado es el que nos tiene que ayudar porque somos un sector productivo como cualquier otro. Realmente necesitamos una ayuda para cubrir los sueldos de los empleados y la carga tributaria de cada empleado. Necesitamos achicarnos, pero no podemos porque no nos dejan. Necesitamos que flexibilicen las políticas de la pandemia", resumió.

En esta línea agregó que los gastronómicos ya no tienen estrategias para enfrentar la crisis. "Necesitamos resolver. Uno no quiere despedir a nadie, pero necesitamos achicarnos. Estamos en una encrucijada y es muy difícil subsistir", dijo.

Por último consultado sobre los el programa de asistencia Repro II, Chaia consideró que es un programa "siniestro" ya que son muy pocas las empresas que pueden acceder a él y resaltó que la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) "sirvió para perder menos plata". "Todo esto sirve para los gastos del empleado. ¿Y mi gasto? ¿Y mi familia? ¿No me ayuda nadie? No vi ningún ATP para el dueño del restaurante, está muy difícil", concluyó.