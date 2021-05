Unión fue una tromba y aplastó a Presidente Derqui

En el básquet los números hablan por sí solos. El 101 a 69 que marcó el tablero electrónico del "Quincho" marcó claramente la diferencia entre Unión y Presidente Derqui en el regreso de la División Bonaerense del Torneo Federal. Patricio Piñero, con 28 puntos, y Juan Ignacio Bellozas con 22 y ¡16 rebotes! fueron los puntos más altos del conjunto de Ezequiel Santiago Medina.

La demora en el arranque por un problema en el reloj de 24 segundos, no desenfocó a Unión que dominó de principio a fin. Un intento de control de la visita en el principio, fue rápidamente resuelto por el local que ajustó la defensa, empezó a lastimar desde afuera y llegó al primer descanso con un claro 23-13. El entrenador de Presidente Derqui buscaba soluciones en el banco, pero no llegaron, el dominio fue in crescendo y para el entretiempo la ventaja era todavía más categórica: 48-25.

Santiago Medina aprovechó esa diferencia para hacer una larga rotación y la confianza era tal que el equipo no lo resintió, hubo buena respuesta de los que saltaron desde el banco y se encargaron no sólo de mantener la distancia, sino también de estirar la brecha, con un Juan Ignacio Bellozas indetenible en la pintura y en los recobres debajo de las tablas. La tarde noche se fue sellando a pedir de Unión que se floreó, que se puso como objetivo alcanzar los 100 puntos por primera vez en la temporada y lo consiguió, ratificó su buen comienzo de torneo y que estaba necesitando jugar, tenían ganas y los jugadores lo desplegaron en el gimnasio de la calle 9 de Julio.

Síntesis

Unión (101): Bualó 10, Villalón 16, Piñero 28, Varas 7 y Cerone 3 (FI); Barón 0, Bellozas 22, Lofrano 9, Haag 2, Quinteros 2, Carneglia 0 y Silber 0. DT: Ezequiel Santigo Medina.

Presidente Derqui (69): Henriques 15, Alvite 4, Corvalán 0, Merchant 11 y Casacchia Vallejo 10 (FI); Aguilar 6, Pappalardi 7, Petruzzi 7, Floriani 4 y Sánchez 5. DT: Esteban Sánchez.

Parciales: 23-13, 48-25 y 73-49.

Árbitros: Martín Quintana y Lucas Bianco.

Estadio: “El Quincho”, de Unión.