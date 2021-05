Amenazó con electrocutar a una víctima durante un robo: condenaron a “Perri” a 6 años y 10 meses de prisión

Uno de los dos sujetos que en marzo del año pasado protagonizó una violenta entradera en una casa del barrio Belisario Roldán en la que llegó a golpear a un hombre y amenazarlo con electrocutarlo con un velador fue condenado a seis años y diez meses de prisión tras la validación de un acuerdo de juicio abreviado en el Tribunal Oral en lo Criminal 2. Abel Constantino Nicolás Villalba seguirá cumpliendo la pena en el complejo penitenciario de Batán.

La mañana del 7 de marzo del año pasado “Perri” y un cómplice ingresaron a una vivienda en inmediaciones de las calles Coronel Suárez entre Alberti y Rawson tras trepar por el medidor de luz y acceder por el techo de la propiedad. En el interior de la casa amenazaron con un arma de fuego dos hombres y tres mujeres, una de las cuales estaba con un nene de nueve años, y exigieron la entrega de valores.

Mientras les decían que no gritaran, uno de ellos golpeó a no de los hombres y lo amenazó con electrocutarlo con un cable de un ventilador que cortaron si no les daban lo que pedían. Cerca de una hora y media después escaparon con dinero y otros objetos.

Fiscal Mariano Moyano. (Foto: archivo 0223).

La investigación a cargo del fiscal Mariano Moyano permitió con las declaraciones de víctimas y de testigos de la cuadra identificar a Villalba y a un cómplice al que denominaban “Groncho”. Si bien se pudo confirmar la participación del imputado de 23 años no se logró establecer con la certeza requerida los datos del acompañante.

En el allanamiento que se practicó en la casa de “Perri”, ubicada a la vuelta de las víctimas, secuestraron un par de zapatillas de los denunciantes y otros elementos. Tras su detención se confirmó su imputación en otros hechos, por lo que en el acuerdo presentado por las partes al Juez Alexis Simaz se incorporaron otro robo agravado, una tentativa de robo, un robo simple y la tenencia ilegal de arma de guerra que había protagonizado.

En la sentencia a la que tuvo acceso 0223 el magistrado descartó cuestiones eximentes de la responsabilidad penal y atenuantes, pero consideró como agravante la excesiva violencia desplegada en la entradera.

EL Juez condenó a Abel Constantino Nicolás Villalba como autor o coautor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el empleo de armas y por escalamiento, robo agravado por el empleo de arma de fuego no secuestrada, robo en grado de tentativa, robo simple y tenencia ilegal de arma de guerra, todos ellos en concurso real entre sí a la pena de seis años y diez meses de prisión.