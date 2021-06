Julián Álvarez por Alario, el cambio desprolijo en la lista de Scaloni

El delantero de River Plate Julián Álvarez ingresó a la nómina definitiva del seleccionado argentino para la Copa América, que comenzará el domingo en Brasil, en reemplazo de Lucas Alario, que se recupera de una lesión, informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La Conmebol había publicado el jueves todas las nóminas de los seleccionados participantes en el torneo que comenzará este domingo en Brasil y en ella figuraba Alario, pese a que se recupera de una lesión de tendón en el muslo derecho. El delantero del Bayer Leverkusen de Alemania está inactivo desde el pasado 24 de abril cuando sufrió la dolencia en un partido con Frankfurt, de la Bundesliga, por lo que no participó de la reciente doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Qatar 2022.

Sin embargo, esa inclusión tenía como objetivo realizarle estudios que confirmen la gravedad de su lesión, que no va a estar disponible para la competencia y, por lo tanto, poder reemplazarlo con cualquier futbolista y no necesariamente con uno de los que se encontraba en la lista de 50 preseleccionados, en la que Álvarez no estaba incluído. Por ese motivo, se incorporó a Alario, se le hicieron los estudios, se probó que no está apto y se abrió la puerta al joven de River, de 21 años, debutante en el seleccionado mayor la semana pasada en el partido con Chile (1-1) en Santiago del Estero por las Eliminatorias.

El resto de los jugadores cortados por Scaloni fueron los que había anticipado la Conmebol en la web oficial de la Copa América: el defensor Juan Foyth (Villarreal de España), el defensor José Luis Palomino (Atalanta de Italia) y los mediocampistas Lucas Ocampos (Sevilla de España) y Emiliano Buendía, recientemente transferido al Aston Villa de Inglaterra.

Lista Oficial

Arqueros: Franco Armani (River Plate), Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Agustín Marchesín (Porto, Portugal) y Juan Musso (Udinese, Italia).

Defensores: Gonzalo Montiel (River), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Germán Pezzella (Fiorentina, Italia), Nicolás Tagliafico (Ajax, Países Bajos), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Marcos Acuña (Sevilla), Lisandro Martínez (Ajax), Cristian Romero (Atalanta) y Nahuel Molina Lucero (Udinese).

Mediocampistas: Leandro Paredes (PSG, Francia), Guido Rodríguez (Betis, España), Giovani Lo Celso (Tottenham Hotspur, Inglaterra), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Nicolás González (Stuttgart, Alemania), Ángel Di María (PSG), Rodrigo De Paul (Udinese), Alejandro Gómez (Sevilla), Ángel Correa (Atlético de Madrid, España) y Nicolás Domínguez (Bologna, Italia).

Delanteros: Lionel Messi (Barcelona, España), Lautaro Martínez (Inter, Italia), Joaquín Correa (Lazio, Italia), Sergio Agüero (Barcelona) y Julián Álvarez (River).

El seleccionado argentino debutará en la Copa América este lunes cuando enfrente a Chile desde las 18 en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro por el Grupo A. El segundo partido del equipo de Scaloni será el clásico rioplatense con Uruguay (viernes 18 en Brasilia), el tercero con Paraguay (lunes 21 en Brasilia) y el último de la zona con Bolivia (lunes 28 en Cuiabá).

Argentina, con 14 títulos, es el segundo seleccionado más ganador del torneo detrás de Uruguay (15), pero no logra alzar la Copa América desde la edición Ecuador '93, lo que representa su sequía más extensa en la historia de la competencia. En esa racha, la "Albiceleste" perdió cuatro finales: Perú 2004 y Venezuela 2007 ante Brasil; Chile 2015 y Estados Unidos 2016 contra el seleccionado chileno.