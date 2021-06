Unión se recuperó y festejó en La Plata

Luego del duro golpe frente a Zárate en el "Quincho", Unión fue a recuperar esos puntos perdidos fuera de casa y lo hizo con personalidad, corriendo de atrás, cerrando mejor que Estudiantes de La Plata y se impuso por 78 a 75 por una nueva fecha de la División Bonaerense del Torneo Federal. Agustín Bualó, con 25 puntos, fue el goleador del "celeste" que vuelve a jugar el viernes.

El arranque no fue demasiado esperanzador. Unión no encontró la vuelta en defensa y le costó convertir en el primer cuarto, y eso le dio la chance al "Pincha" de ir escapándose en el marcador. Ezequiel Santiago Medina intentó acomodar con la rotación, pero para eso estaba abajo casi por 10 puntos (25-17 fueron al primer descanso corto). El comienzo del segundo parcial transcurrió por el mismo camino, y de a poco el "celeste" fue ganando en confianza, sin tanta efectividad, pero con mejor trabajo defensivo (sólo permitió 10 puntos) y empezó a limar la diferencia para llegar al entretiempo sólo 5 abajo: 35-30.

Aunque no logró pasar al frente en el marcador, el partido ya era otro, podía pasar cualquier cosa y si ajustaba la puntería, el equipo marplatense tenía posibilidades de quedarse con el triunfo. El objetivo de llegar arriba o igualado al último cuarto no se dio (59-55), pero el juego estaba abierto. Y en los 10 finales alcanzó lo que buscaba, pasó al frente en el tablero y lo tuvo para definirlo. Pero Unión terminó sufriendo, por falencias propias no supo sacar una diferencia mayor, dio ventajas desde la línea y le dio la chance a Estudiantes de igualar en el tramo final. Ahí la suerte le tendió una mano porque el local desaprovechó su ataque con una bandeja cómoda y desde la línea Piñero sacó ventaja de tres que en, la última bola, el "pincha" no pudo igualar para que la victoria sea marplatense por 78 a 75.

Síntesis

Estudiantes (La Plata) (75): Juan Sartorelli 14, Juan Blas Pagella 13, Alvaro Yarza 29, Michele Castro 3, Juan Bruno 3 (FI); Facundo Vallejos 9, Mateo García Barucco 1, Martín Fabris 0. DT: Marcos Emilio.

Unión (78): Valentín Burgos 3, Agustín Bualó 25, Patricio Piñero 16, Juan Ignacio Varas 0, Mauro Cerone 7 (FI); Juan Ignacio Bellozas 7, Valentín Lofrano 14, Tomás Gómez Colloca 0, Lucio Haag 6. DT Ezequiel Santiago Medina.

Parciales: 25-17, 35-30 y 59-55.

Árbitros: Guillermo Dilernia y Darío Bever.

Estadio: Polideportivo Hirsch.