Amparo por la presencialidad: "Lo último que debe cercenarse es el derecho de los chicos"

Representantes de la Asesoría de Incapaces del Departamento Judicial de Mar del Plata ratificaron su respaldo al reclamo por la vuelta de la presencialidad educativa que se sostiene hace semanas y aseguraron, en base a los distintos tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional en Argentina, que "siempre debe prevalecer la situación de los niños" cuando están en conflicto distintos derechos.

Hugo Lludgar, el hombre a cargo de la Asesoría Nº 2 Departamental y que fue el impulsor de la apelación que se presentó el lunes a partir del recurso del instituto Albert Einstein, sostuvo que cualquier medida que imponga el Gobierno para suspender derechos y garantías debe "ser limitada en el tiempo, justificada y proporcional".

"Hoy en día hay una suerte de elección de actividades, sobre lo que no me meto porque no tengo competencia, pero hay una norma que se dejó de lado, que está en la Constitución a través del ingreso de distintas convenciones, y que refiere a que la niñez es de prioridad absoluta", aseveró, en declaraciones a 0223 Radio.

Para el asesor judicial, el decreto de emergencia que resolvió la administración de Alberto Fernández no cumple "los parámetros necesarios como para cercenar o suspender o interrumpir el ejercicio de un derecho fundamental en un espectro poblacional que está triplemente protegido como la niñez". "No se nota o no se aprecian los requisitos necesarios para esta resolución que a su vez no tiene un plazo determinado claro", advirtió.

"Lo primero que hay que analizar es la satisfacción de los derechos de los chicos. Si no puedo satisfacer la de todos los demás, recién ahí podría ver si interrumpo algo que afecta a los chicos. Es la última ratio; es lo último que debería suspender de lo último", enfatizó, y aclaró: "Y no lo pienso yo, sino porque lo dicen la innumerable cantidad de convenciones y disposiciones de organismos internacionales a los cuales se adhirió Argentina en el '94 (NdR: reforma constitucional)".

Al explicar su intervención, Lludgar reconoció que se anotició por 0223 de la existencia de la causa que entraba en trámite de la justicia por el retorno de la presencialidad educativa, a partir del recurso presentado por los representantes legales del Einstein, y aseguró que "está obligado por ley" a expedirse al respecto. "Nuestra función, siempre que esté en juego los intereses de una niña, niño o adolescente, de manera judicial o extrajudicial, tenga padres o no, siempre tiene que tener intervención la Asesoría", explicó.

El lunes, la Asesoría Nº2 apeló la medida de juez en lo Civil y Comercial Maximiliano Colángelo, que rechazó la medida cautelar que había solicitado en primera instancia el colegio privado para que se autorice el regreso de las clases presenciales en la institución. En este sentido, el funcionario aclaró que con esta presentación no solo se respaldaron los argumentos del Einstein sino que se inició una demanda "en representación de todo el colectivo de chicos y chicas del Departamento Judicial". "Apelamos entendiendo que había sido mal denegada la medida inicial", agregó.

Lludgar estimó que la respuesta de la Justicia no debería demorar más de una semana. "Dependemos de un plazo genérico de tres días pero suponiendo que el juez dé el traslado a la Provincia, entonces el plano debería ser mayor a una semana. Teniendo en cuenta que se trata de un amparo, esto debe resolverse rápido", concluyó.