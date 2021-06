Para pagar los sueldos, más de 100 hoteles dejan de pagar impuestos

Más de 100 hoteles de Mar del Plata anticiparon que dejarán de pagar los impuestos en los próximos meses frente a la profunda crisis que arrastran a raíz parate general que provocó para el turismo la pandemia del coronavirus.

En un comunicado de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de la ciudad, se reveló la decisión de un importante número de establecimientos para tratar de sostener el pago de los salarios de los empleados y subsistir al adverso escenario económico que tiene lugar por el Covid-19.

"Para prevenir mayores daños, hacemos saber que nos vemos obligados a discontinuar provisionalmente el pago de impuestos y tasas que gravan la actividad hotelera", anticiparon en el texto que lleva la firma de 106 hoteleros locales.

Al mismo tiempo, los empresarios insistieron con el pedido a las autoridades para que condonen "el impuesto inmobiliario y las tasas municipales de servicios urbanos o generales para los ejercicios fiscales 2020 y 2021".

La asociación recordó que, a nivel nacional, ya han cerrado unos 11.800 establecimientos hoteleros y gastronómicos, lo cual ha provocado la pérdida de 175.000 puestos de trabajo. "Por ello, nos vemos en la necesidad de privilegiar el pago de sus obligaciones laborales por sobre sus obligaciones tributarias", insistieron.

Además, los referentes de la actividad recordaron que en Mar del Plata la hotelería sostiene en forma directa a 16.000 familias y a sus proveedores. "Por el efecto multiplicador del gasto turístico genera y sostiene en forma indirecta ventas e ingresos adicionales para otras actividades, otras transacciones y empleos, como así también ingresos al gobierno alcanzando a más de 80.000 personas", agregaron.

Los hoteles que adhieren

1. Apart Avenida del Mar

2. Apart Bristol

3. Apart Family

4. Apart Maison

5. Apart Primacy

6. Apart Santa Lucía

7. Apart Sierra de los Padres

8. Apart Torres de Manantiales

9. Gran Hotel Amelia

10. Gran Hotel Continental

11. Gran Hotel Manila

12. Gran Hotel Mar del Plata

13. Gran Hotel Provincial

14. Gran Hotel Santa Teresita

15. Hotel & Spa República

16. Hotel Acqua

17. Hotel Albamar

18. Hotel Altos de Guemes

19. Hotel America

20. Hotel Amsterdam

21. Hotel Antranik

22. Hotel Arcos

23. Hotel Argentino

24. Hotel Astor

25. Hotel Baloo

26. Hotel Bastit

27. Hotel Belian

28. Hotel Bolívar

29. Hotel Bologna

30. Hotel Carter

31. Hotel Casa Nanet

32. Hotel Castellón

33. Hotel Catedral

34. Hotel Club del Golf

35. Hotel Cocoa

36. Hotel Compostela

37. Hotel Corales

38. Hotel Costa Galana

39. Hotel Covadonga

40. Hotel Delfin

41. Hotel Del Mar

42. Hotel Denver

43. Hotel Dion

44. Hotel Dora

45. Hotel Dos Reyes

46. Hotel Edelweiss

47. Hotel Elegance

48. Hotel España

49. Hotel Estocolmo

50. Hotel Etoile

51. Hotel Europa

52. Hotel Facón del Mar

53. Hotel Galeón

54. Hotel Guerrero

55. Hotel Hermitage

56. Hotel Horizonte

57. Hotel Imperio

58. Hotel Iruña

59. Hotel King’s

60. Hotel Las Rocas

61. Hotel Lido

62. Hotel Los Pinos

63. Hotel Los Troncos

64. Hotel Lucky Home

65. Hotel Luis III

66. Hotel Mar Azul

67. Hotel Mar del Plata

68. Hotel Marbella

69. Hotel Marino

70. Hotel Miglierina

71. Hotel Monaco

72. Hotel Montecarlo

73. Hotel Neptuno

74. Hotel Noro

75. Hotel Nuevo Horizonte

76. Hotel Nuevo Ostende

77. Hotel Oscar Adrian Lescano

78. Hotel Ortegal

79. Hotel Panamericano

80. Hotel Patio del Mar

81. Hotel Pelayo

82. Hotel Pergamino

83. Hotel Posada de Guemes

84. Hotel Presidente

85. Hotel Prince

86. Hotel Punta del Este

87. Hotel Riviera

88. Hotel Rivo

89. Hotel Rivoli

90. Hotel Sainte Jeanne

91. Hotel San Remo

92. Hotel Saona

93. Hotel Select

94. Hotel Selent

95. Hotel Sennac

96. Hotel Sirenuse

97. Hotel Skorpio’s

98. Hotel Sol y Mar

99. Hotel Traful

100.Hotel Tronador

101.Hotel Valles

102.Hotel Vanes

103.Hotel Villa Nuccia

104.Hotel Vip’s

105.Igloo Cabañas

106.Los Nobles Hostal del Bosque