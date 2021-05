Gastronómicos y hoteleros: "Es mentira que los Repro son la gran solución"

La seccional marplatense de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) mostró profunda preocupación por el impacto económico que tendrá el cierre general que anunció en cadena nacional hasta fin de mes el presidente Alberto Fernández para tratar de mitigar la cantidad de contagios de coronavirus que crecen durante la segunda ola.

El sindicato renovó la alarma por la actual situación de crisis al señalar que "desde ninguno de los estamentos estatales se está dando la real respuesta que promueven para sostener los salarios y puestos laborales de los trabajadores de la hotelería y gastronomía, los sectores más afectados por esta situación desde que se inició en marzo 2020".

"Los Repro que se mencionan constantemente y se enarbolan como la gran solución no lo son dado que las deudas que han contraído las empresas el año pasado, inclusive con créditos habilitados por el gobierno, les impide calificar a la larga lista de requerimientos –inclusive recrudecidos- para la ayuda que significa, nada más y nada menos, el pago de los salarios de nuestros trabajadores", advirtieron desde el gremio que conduce Nancy Todoroff, en un comunicado.

La organización recordó que en la ciudad ya se perdieron 1400 puestos laborales y que 2000 trabajadores temporarios no son tenidos –ni fueron por las políticas estatales- en cuenta por sus empleadores, sobre todo en la hotelería. "Entendemos las dificultades económicas que se pueden presentar en muchos establecimientos del sector, algunos más que otros, pero estaremos atentos a que la variable de ajuste no sea el trabajador, que no corten sus responsabilidades patronale", aclararon.

"En una Argentina empobrecida, en una Mar del Plata con la bandera de la desocupación siempre izada, no pueden una vez más ser el factor de ajuste los trabajadores, porque eso es lo que logra el gobierno con su falta de pericia en las ayudas promovidas en este 2021", concluyeron.