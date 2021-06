Realizarán otra "vigilia" en el instituto Einstein para apoyar el amparo por las clases presenciales

Un grupo de familias de la comunidad educativa del Instituto Albert Einstein anticipó que hará este viernes una nueva "vigilia" para pedir por las clases presenciales mientras persista la fase 2 en Mar del Plata después del recurso de amparo que interpusieron ante la Justicia los representantes legales del colegio privado.

En señal de apoyo a la presentación judicial, algunos padres anticiparon que se concentrarán con velas y carteles el viernes a las 16, en las puertas del establecimiento ubicado sobre Catamarca al 3600, "respetando los protocolos" sanitarios que sugieren especialistas en el marco de la segunda ola del coronavirus.

"Movilizados por el accionar del colegio, los padres decidieron no quedarse de brazos cruzados y visualizar su descontento e impotencia ante la suspensión de las clases presenciales", justificaron en la convocatoria que hicieron llegar a este medio.

El pasado viernes, integrantes del colectivo denominado "Padres Organizados Mar del Plata" encabezaron una primera vigilia en las puertas de la Municipalidad después de confirmarse el retroceso de fase que determinó el Gobierno de Axel Kicillof.

Este martes, 0223 reveló que los representantes legales del Einstein impulsaron una "acción con solicitud de medida cautelar" ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº13, que está a cargo de Maximiliano Colángelo, en disconformidad con la disposición provincial.

"Estamos convencidos de que la seguridad sanitaria de la escuela está debidamente garantizada para llevar a cabo su tarea de educar y acompañar en el proceso de formación a niños y jóvenes, especialmente en estos momentos históricos que nos tocan vivir", ratificaron, en sus fundamentos.

De todos modos, la escuela aclaró que, hasta tanto se expida la Justicia, acatará la disposición provincial "entendiendo que no todos pueden compartir total o parcialmente los alcances del pedido". "Las clases virtuales están garantizadas para todos aquellos que no quieran o no puedan participar de la presencialidad", informaron.

Convocatoria