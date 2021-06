Conflicto familiar por una mujer en un geriátrico: "No queremos que muera encerrada"

Los reclamos por los plazos de la Justicia son moneda corriente y en Mar del Plata miembros de una familia reclaman con insistencia desde hace seis meses por la curatela provisoria de una mujer de 87 años, que a principios de año fue internada sin su consentimiento en un geriátrico del barrio Don Bosco.

El conflicto familiar se originó en enero de este año cuando uno de los hijos de la mujer internó a su madre en un hogar ubicado en México al 1700 sin previa consulta a los otros miembros de la familia. "Él la llevó engañada, le dijo la llevaba a pasear", confió Lorena, nieta de la octogenaria, a 0223.

La parte demandante de la familia estuvo más de un mes sin conocer el paradero de la adulta mayor hasta que finalmente fue localizada en una residencia de ancianos. Sin embargo, desde el establecimiento les impedían tomar contacto. Por eso, Lorena, su madre y su tía presentaron múltiples pedidos en el Juzgado de Familia Nº 3, a cargo de Amalia Dorado, para que se les otorgue su tenencia a fin de resguardar su salud e integridad física.

"Nuestra intención es que ella siga viviendo su vida normal y pueda vincularse con su familia que nunca la abandonó. Nosotras nos podemos hacer cargo de ella. Cada vez que vamos llora y pide que la saquemos. No la queremos encerrada dentro de un geriátrico", manifestó la joven, quien confió que el asilo donde reside su abuela se encuentra inhabilitado.

"La jueza nos pide un motón de cosas y tarda mucho en resolver. El tiempo pasa y no quero ver que mi abuela se muera ahí adentro. Los tiempos de la Justicia no son los de mi abuela. Ella está lúcida y realmente es desesperante no poder verla", agregó por último.