Cartoneros trabajan en el "patio de un vecino": reclaman un galpón al municipio

Referentes marplatenses de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores revelaron que todavía realizan sus labores de reciclaje en el "patio de un compañero" porque la Municipalidad demora hace cuatro años la entrega de un galpón para poder tratar los diferentes residuos que se recogen en los puntos sustentables y otros sectores de la ciudad.

"Acá la gente se rompe el lomo tirando de la carreta con cien kilos para poder hacer una diferencia cuando llega a su casa. Ahora están organizados los compañeros y estamos haciendo todo como podemos pero no podemos pensar una política pública de reciclado en el patio de un vecino. Hace cuatro años que estamos ahí. Ya está a tope, no da más. No podemos avanzar", apuntó Cristian Blasina, integrante de la organización, en declaraciones a 0223.

El dirigente recordó que en los últimos meses hubo diferentes protestas y movilizaciones al respecto al no acusar avances en las negociaciones con el Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur). "Ellos después nos dijeron que teníamos que buscar presupuesto de tres galpones y que nos iban a garantizar el alquiler por tres años a través de un subsidio pero en el medio cambiaron al director de Gestión de Residuos y todavía no se ha resuelto nada", acusó.

Blasina dijo que está "todo muy lento y trabado" y aseguró que tampoco "se termina de ver una decisión clara de la Municipalidad" para brindar una solución. "La Municipalidad tiene que poner la logística y un galpón porque sino no hay un lugar donde poner una prensa. Nosotros ya tenemos armadito porque laburamos con sindicatos y hay mucha gente interesada pero necesitamos que la Municipalidad también ponga algo, que haga un esfuerzo", exigió.

El representante de la federación instó a las autoridades a que brinden un apoyo a este tipo de políticas, tal como se hizo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aries, para que "los trabajadores del sector puedan ganar más plata y estén en buenas condiciones" laborales. "Si ellos ganan más guita, la van a gastar en el barrio. Con esto generás movilidad económica, cuidás el medio ambiente y reconocés la actividad. Esto ya lo hizo el gobierno de Mauricio Macri en Capital pero acá, a pesar de que son del mismo color político y que está todo armado, no quieren avanzar", criticó.

Blasina denunció que "todos los días se entierran varias toneladas de material reciclable" en Mar del Plata y atribuyó esta situación a la falta de "políticas de publicad y promotoras ambientales" para generar mayor concientización dentro de la comunidad durante la gestión de Guillermo Montenegro. "El nivel de celeridad que planteamos es urgente pero la Municipalidad siempre está atrasada", insistió.

Inclusive, el hombre del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) dijo que la ordenanza de "Puntos Sustentables" está en funcionamiento pero gracias al trabajo que se hizo a través de la federación en el plano local. "Los puntos los abrimos nosotros mismos y hoy hay más de 20 funcionando en la ciudad. Y de lunes a viernes nos juntamos en 14 de julio y Falucho y convocamos a la gente para que lleve los materiales. También hacemos recolección diferenciada puerta a puerta", enumeró.

En el marco del contexto de crisis, el referente del sector señaló que la pandemia del Covid-19 ha tenido un fuerte impacto para la actividad a raíz del cierre de distintas instituciones que suelen ser "grandes generadoras" de residuos. "La universidad es uno de nuestros grandes generadores y lo tenemos cerrado hace más de un año y medio. Y lo mismo pasa con las escuelas o con Pami y Anses. La circulación de gente baja y todo viene al ritmo de la apertura o cierre de esas instituciones", comentó.