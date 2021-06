Unión cerró la fase regular con un triunfo y se aseguró el dos

Mejor imposible. Unión quería ponerle el broche a una fase regular inmejorable de la División Bonaerense del Torneo Federal de Básquet y lo hizo con autoridad, sosteniendo la ventaja y consiguiendo un triunfo sobre Colón de Chivilcoy por 68 a 58 que le permitió cerrar con un récord de 12-4 y asegurándose el segundo lugar detrás de Zárate.

De entrada, el dominio favoreció a los marplatenses que encontraron gol en diferentes manos y buenos porcentajes desde el perímetro. Sumado con el buen trabajo defensivo, al primer descanso corto llegaron con un nada despreciable 25 a 11. Todo lo bueno que hizo en el cuarto inicial, lo dejó escapar en el segundo, cuando se secó, no encontró buenos tiros, tampoco pudo fortalecerse en su aro y de tener una cómoda ventaja llegó al descanso con sólo 6 puntos de diferencia (31-25) y una preocupante marca de 6 puntos anotados en el parcial.

En el vestuario, Unión cambió de aire, y salió nuevamente a tomar el control del partido. Pero Colón ya había vuelto y no se iba a entregar, igualó el marcador en 36 y empezaba un nuevo partido. En ese nuevo comenzar, Unión hizo como en el salto inicial y mostró personalidad para levantarse, acertó adelante, cuidó atrás y sacó una diferencia de 7 (45-52), para ingresar a los 10' finales. Concentrado, para que no le vuelva a pasar que le recuperan una buena luz, en el cuarto decisivo el "celeste" no dio chances de reacción, aguantó la diferencia, no se relajó en ningún momento y se quedó con el triunfo y el segundo lugar de la División Bonaerense, esperando que se defina cómo continúa y a quiénes tendrá que enfrentar en la siguiente fase.

Síntesis

Colón (Chivilcoy) (58): Debiasi 8, Del Valle 8, Romero, Morera 19 y Dinova 2 (FI); Bossarelli 0, Buzzeo 5, Rolandelli 5, Vero 3 y Bidondo 4. DT: Carlos Beguerie.

Unión (68): Burgos 0, Bualó 15, Piñero 13, Varas 3 y Cerone 9 (FI); Bellozas 17, Gómez Colloca 0, Lofrano 5, Carneglia 0, Quinteros 0 y Haag 6. DT: Ezequiel Santiago Medina.

Parciales: 11-25, 25-31 y 45-52.

Estadio: “Oscar y Alfredo Barca”.

Árbitros: Diego Monti y Darío Bever.