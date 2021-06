Ocuparon un terreno y le pegaron al dueño cuando fue a reclamar

En 2019 Martín Córdoba compró un terreno en el barrio Santa Rosa de Lima con intenciones de construir una vivienda, por lo que con los papeles en regla puso el alambrado perimetral a la espera de poder comenzar la obra. Este fin de semana fue a visitar el lugar y descubrió que le había sacada el cerco y que empezaron a construir sin su permiso: al momento de reclamar, un vecino se acercó, lo golpeó y quedó aprehendido.

El hecho, uno más con esa característica, se registró el fin de semana en inmediaciones de las calles 445 y 30 cuando el hombre –residente en la localidad de Azul- descubrió que su lote había sido tomado. “Lo había dejado alambrado, no pude venir por la pandemia y el fin de semana descubrí que la vecina de atrás lo retiró, llevó ladrillos, cemento y empezó a construir”, dijo el sujeto de 48 años a este medio.

Córdoba llamó al 911 por lo que personal de la comisaría decimotercera se acercó al lugar y él exhibió la documentación que acredita su propiedad. “En ese momento se acercó un hombre que vive en la zona y me golpeó, por lo que lo detuvieron y le formaron una causa por lesiones leves”, señaló.

Más allá de la aprehensión dispuesta por la fiscalía de Flagrancia, Córdoba explicó que el problema de la ocupación no fue resuelto por las autoridades judiciales. El hombre hizo una denuncia en la fiscalía temática donde se tramitan ese tipo de situaciones, pero aún no tuvo respuesta.

“Es la IPP 22126-19 y me dicen que se encuentra en trámite y no se archivó, pero que por el momento no se procesó a los denunciados porque no obtuvieron las pruebas necesarias para imputarla del delito de usurpación y que la nueva denuncia se va a tramitar de manera separada”, explicó.

Córdoba sostiene que desde la fiscalía –que cambiará de titular el próximo 5 de julio- le dijeron que denunció un delito penal y que debo iniciar con un abogado de mi confianza una demanda en la Justicia Civil.

“Si no te quedás, te construyen en tu terreno aunque tengas todos los papeles, los impuestos al día con tu nombre. Yo fui dos días el fin de semana, el primero llegué tarde y me fui porque era de noche, pero al otro día fui agredido por esta persona a la que no le importó que estuviera la policía presente”, agregó.

El hombre sostuvo que conoce otros casos similares en la zona donde se ocuparon terrenos que tienen dueños y que luego se los venden a otras personas. “Ojalá que todos los que tienen lotes por el barrio puedan acercarse para que seamos más los dueños agradecería que lo publiquen para que seamos más dueños y que sea una ciudad digna de vivir”, concluyó.