Bloqueo en el predio de residuos: el municipio pidió la conciliación obligatoria

Luego de que un grupo de trabajadores bloqueara el ingreso al predio de disposición final de residuos y ante las dificultades para destrabar el conflicto, el Ejecutivo municipal realizó una presentación en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires para que se dicte una conciliación obligatoria que permita a los choferes de la empresa recolectora 9 de Julio descargar la basura de Mar del Plata.

A primera hora de la mañana, las autoridades se anoticiaron del conflicto en el acceso al predio. Según informaron fuentes consultadas por 0223, los manifestantes son trabajadores de Ceamse que ante la confirmación de que la empresa dejará de prestar el servicio en la ciudad decidieron iniciar una protesta para saber qué será de ellos.

Ceamse y el municipio llegaron a un acuerdo semanas atrás para no continuar con el vínculo que los unía. La empresa llegó a Mar del Plata durante la gestión de Carlos Arroyo y se hizo cargo del manejo de los residuos. Con una situación muy distinta a la que llegó, la firma acordó con las autoridades dejar de prestar el servicio el 15 de julio próximo, aunque seguirán realizando tareas de asesoría en la nueva etapa.

No obstante, esta situación generó un clima de incertidumbre en los trabajadores que la empresa tenía en la ciudad, que este martes decidieron interrumpir el acceso de los camiones de basura. "El municipio no tiene vínculo con el conflicto. Son trabajadores de una empresa proveedora que le hacen un reclamo a la empresa", señalaron. No osbtante, ante la afectación del servicio de recolección de residuos decidieron pedir la intervención del ministerio de Trabajo.