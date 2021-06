Discapacidad: en un año y medio, se redujo en un 30% la flota de transportistas

La Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad de Mar del Plata reveló que en el último año y medio se redujo en un 30 por ciento la flota de vehículos como consecuencia del fuerte impacto que tiene la pandemia del coronavirus y que agravó la crisis en el sector.

El dato lo reveló a 0223 Radio Juan Goldar, presidente de la entidad, quien reconoció que la situación es "bastante complicada" después de que el Gobierno decidiera suspender la presencialidad educativa en General Pueyrredon por la escalada de contagios de Covid-19. "Esto nos complica de la misma manera que nos complicó el año pasado en plena pandemia", advirtió.

"Estuvimos todo un año luchando con la Superintendencia de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad para que pudieran armar una resolución que ampare el transporte. Se llegó más o menos a un condicionamiento con eso, no con todas las obras sociales, y ahora estamos visibilizando que va a pasar algo muy parecido y eso nos complica mucho y bastante", reiteró el trabajador.

El referente de los transportistas aseguró que hay "muchísimas camionetas menos" circulando por la ciudad para asistir a las personas en situación de discapacidad. "Hoy hay un 30% menos de vehículos trabajando porque directamente no se dedican más a esto, y hay otros tantos que están sin salir porque no dan los números. La actualización de los aranceles ni siquiera cubre los costos mínimos". lamentó.

"Hace años que venimos poniendo el pecho y luchando contra valores irrisorios, no es de la pandemia, pero cuando no te dan los números y vas a a una estación de servicio y no tenés con qué pagar, no te cargan. Es así", graficó el responsable de la entidad de la sociedad civil, quien agregó con relación a la crisis: "El problema no somos nosotros porque la mayoría puede reinventarse en otro rubro pero el tema es que cada vez va a haber menos servicios para los chicos con discapacidad que realmente necesitan transporte".

En este marco de crisis, el referente del sector también confirmó que ya inició conversaciones con el Secretario de Desarrollo Productivo, Fernando Muro, para abordar la problemática con las patentes así como con el concejal del oficialismo, Agustín Neme, para poder prorrogar el plazo de vencimiento de la "vida útil" que se estipula para las camionetas.

"El año pasado se prorrogó por un año y ahora hay camionetas que ya están por vencer. El tema es que uno no se queda con una camioneta de tantos años porque quiere sino porque no la puede cambiar. Todos quieren cambiar el vehículo pero con esta situación no se puede generar el capital suficiente y va a llevar bastante tiempo volver a conseguirlo", anticipó.