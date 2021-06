Brutal golpiza contra una mujer en la puerta de su casa: "Vinieron a matarme"

Una mujer de la localidad de General Pirán, en el partido de Mar Chiquita, sufrió el pasado domingo una brutal agresión por parte de una mujer que la sorprendió en la puerta de su casa y la molió a golpes. "Ella vino a matarme", acusó la víctima.

El hecho ocurrió minutos antes de las 20 y quedó registrado en un video que grabó una de las cómplices con las que actuó la atacante. En el material filmográfico al que tuvo acceso 0223 se observa el momento en el que una de las participantes de la agresión llama a la mujer de 49 años, la cual sale de su vivienda y es abordada por un hombre que la arroja al piso para que luego la agresora le propine una golpiza.

"Yo estaba en mi casa con mi marido y mi nene de 7 años. Esta señora no quería pasar a adentro y me hizo señas para que saliera. Me sacó engañada. Cuando me acerqué la reconocí y ahí sentí un golpe de atrás", explicó Estela Maris.

En el video se observa que la atacante le grita "Decímelo en la cara" y le recrimina por una supuesta publicación vinculada a la red social Facebook. La víctima acusó a las mujeres de confundirse con un perfil falso. "Según ellas hay una tal Rivas que les escribe por privado y dicen que soy yo", afirmó.

"La chica que me agarró me estaba ahorcando. Ella vino a matarme. Me soltó porque salió mi marido y llamó a la Policía. Sino, me mataba. Esto se puede volver a repetir. Van a volver por mí", denunció la mujer de 49 años, que recibe amenazas por privado en su cuenta de Facebook.

Producto de las piñas y patadas que le propinaron en la cabeza y el resto del cuerpo, Estela Maris, quien padece múltiples patologías de riesgo, sufrió varios politraumatismos. "Tengo huevos y moretones por todo el cuerpo", confió. La víctima fue derivada al hospital de Pirán y, tras descartar secuelas, radicó la denuncia en la comisaría. Las atacantes ya estarían identificadas.