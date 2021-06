Organizaciones Provida expresaron su apoyo al juez López, tras su fallo en contra de la ley del aborto

A 48 horas de que se conociera el polémico fallo del juez federal Alfredo López, que ordena suspender la aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo hasta tanto se defina si la norma sancionada por el Congreso a fines del año pasado es constitucional; un grupo de personas de grupos Provida se concentraron en las puertas del juzgado para expresar su apoyo al magistrado. Pasadas las 11 de este miércoles y portando banderas argentinas, los manifestantes comenzaron a arribar a la sede judicial de avenida Independencia y Bolívar, en donde, frente a un cordón de policías que custodiaban el acceso al edificio, entonaron el Himno Nacional. Minutos más tarde, el propio López se sumó a la convocatoria y luego de tomarse varias selfies con los presentes, volvieron a cantar el himno.

Entre los participantes del acto se encontraban el líder de la agrupación ultraderechista Fonapa, Carlos Pampillón, y Ricardo Elorza, referente del Frente Patriota.

"Venimos a brindar apoyo al juez y a la medida cautelar que brindó porque consideramos que es correcta", dijo Carolina Iralour, abogada e integrante de Frente Joven y de Unidad Provida Mar del Plata, al explicar su presencia en el lugar. Para la letrada, la ley "es inconstitucional" y si bien admitió que eso lo resolverá la Corte Suprema, evaluó que "es necesario dar este gran paso para llegar a eso". "Como bien lo redactó (López) en el fallo, la ley de aborto va contra nuestra Constitución y los tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional, que están por encima de cualquier ley sancionada por el Congreso", sostuvo en declaraciones a 0223.

Si bien admitió que los abortos son una práctica que hasta antes de la sanción de la ley se realizaba en la clandestinidad y la suspensión de la normativa no impedirá que continúe ocurriendo; Iralour "dijo que también es una realidad la inflación y los robos y no por eso las cosas están bien". "No se soluciona nada con la legalización del aborto. El aborto está mal, sea legal o no porque estás matando una vida", dijo y agregó: "Cuando alguien que está a favor del aborto dice que decide sobre su propio cuerpo, hay otra persona a la que están desconociendo y nuestra Constitución destaca que la vida comienza en el momento de la concepción".

Por último, la abogada consideró que las mujeres con embarazos no deseados o en situación de vulnerabilidad tienen otras alternativas antes de definir la interrupción de la gestación. "Tenenos ONG's defensoras de mamás que acompañan a mujeres en situación de vulnerabilidad, porque la mayoría no quieren abortar y terminan yendo presionadas", afirmó.