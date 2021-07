IMASA, 31 años bien construidos: “Apostamos a hacer proyectos de calidad”

Con 31 años de trayectoria, la empresa constructora IMASA, firma emblemática de la ciudad, tiene claro su rumbo. No es sólo crecer y desarrollar nuevos proyectos en una de las industrias más dinamizadoras de la economía como es la construcción. “Se puede insertar Mar del Plata en el mundo a partir de la arquitectura. No es lo mismo una ciudad que tiene proyectos de autor, de calidad, que una que no los tiene”, dice a 0223 Florencia Miconi, directora de IMASA Constructora.

DESARROLLOS INMOBILIARIOS CON SELLO PROPIO

La empresa lleva adelante sus propios desarrollos inmobiliarios, pero también es constructora de obras de terceros. No solo realiza obras de viviendas multifamiliares, también aborda proyectos comerciales y hoteleros. “Eso nos permite ver el panorama de la situación general. IMASA trabaja en todo el espectro de la obra privada”, explica Miconi.

Florencia Miconi, director de IMASA Constructora.

LINEA MALECÓN

El Malecón Varese-cuarto edificio de la línea- se encuentra ubicado en Paunero y la Costa, zona Varese.

Desarrollado y construido en conjunto con el estudio de arquitectura Mariani – Pérez Maraviglia – Cañadas, la característica distintiva de la línea, es la utilización de elementos naturales del entorno en el que se levantan los edificios.

La Línea Malecón es sinónimo de calidad.

La estética de este edificio de alta gama combina piedra, madera y agua, para alcanzar una armonía con el entorno natural en esa zona distintiva de Mar del Plata. A su vez, cada departamento tiene una mini piscina privada en el balcón.

¿Te imaginás vivir en un departamento y sentirte en un hotel? Esa es la idea de Malecón: “Sentirse en un hotel, con la privacidad de una casa y la seguridad de un edificio”, resume Miconi. Si la idea te resulta atractiva, no dudes demasiado: quedan pocas unidades disponibles.

LINEA ATENAS

El otro proyecto está arraigado al corazón de la empresa: Atenas. Esta línea de edificios fue fundada por Nando Miconi, padre de Fernando, fundador de IMASA.

“Es un proyecto propio. Es una línea apuntada a un sector joven o de parejas que buscan su primera vivienda”, cuenta la representante de la empresa y nieta también de Nando.

¿Actualmente se está desarrollando algún edificio de la línea? Sí. Atenas XXII. El edificio se levanta en una zona neurálgica de Mar del Plata, Alsina y Rawson, algo fundamental para la desarrolladora. “Está a una cuadra del Paseo Aldrey, a metros de Güemes y Olavarría, de la universidad Caece”, marca Miconi. Cuenta con amenities, pileta, terraza parquizada y un sector de coworking.

La línea Atenas fue creada por Nando Miconi, padre del fundador de la empresa IMASA.

El proyecto Atenas XXII también tiene una ventaja si estás pensando en invertir: IMASA lo inscribió en el plan de blanqueo de capitales. Si tenés ahorros sin declarar podés resguardarlos en departamentos y obtener beneficios tanto en el impuesto de bienes personales como en Ganancias.

OBRAS EMBLEMÁTICAS

IMASA también es la pata constructora de proyectos emblemáticos para Mar del Plata que, según analiza Florencia Miconi, le permiten a la ciudad dar un salto cualitativo y convertirse en un foco de atracción para los amantes de la arquitectura.

Uno de esos proyectos a punto de terminar es la tercera torre del Maral Explanada, los edificios ubicados en Playa Chica, pensados y diseñados por el prestigioso arquitecto César Pelli. “Es uno de los tres arquitectos más reconocidos del mundo. Y tener un proyecto de él en Mar del Plata es muy importante”, señala Miconi, quien recuerda las visitas de Pelli a la ciudad cuando la iniciativa comenzó a cobrar impulso.

Las torres de Pelli suman calidad a la arquitectura marplatense.

“Lo diseñó pensando tanto en el adentro como en el afuera. Quería dejar algo para Mar del Plata y siempre mostró una humildad encantadora”, evoca.

El otro proyecto de IMASA es en la zona de Varese y fue diseñado por otro arquitecto de renombre mundial: el uruguayo Carlos Ott. Se trata de un edificio en el predio del chalet que fuera propiedad del genial músico Mariano Mores, que fue cedido por los inversores al Municipio. Actualmente el chalet funciona como sede de la Secretaría de Cultura y se complementará con las nuevas viviendas en el sector.

“Tenemos la responsabilidad de generar paisaje urbano. Por eso siempre apostamos a hacer proyectos de calidad”, dice Miconi, quien remarca que desde el 2000 a hoy la arquitectura marplatense mejoró sustancialmente, a partir de la utilización de materiales modernos y una tendencia a la sustentabilidad.

LA FUERZA Y SOLIDEZ DE LA CONSTRUCCIÓN

La industria de la construcción representa el 9,6% el Producto Bruto Geográfico de Mar del Plata.

En medio de la crisis que atraviesa el país producto de la pandemia, Miconi pone de relieve la fuerza de la industria de la construcción para ayudar a salir a la Argentina de esta situación. En Mar del Plata, detalla, representa el 9,6% del Producto Bruto Geográfico y por eso fueron importantes las ordenanzas sancionadas por el Concejo Deliberante a partir de un proyecto del Ejecutivo local. “A nivel nacional se dio el blanqueo y en lo local el plan de incentivos. Ambas medidas son muy importantes”, destaca.

En esa línea, la empresaria plantea un gran valor del sector que genera empleo en toda la pirámide. “Desde profesionales, como técnicos y arquitectos, hasta chicos de 18 años que aprenden un oficio en las obras. Es un sector que moviliza a más de 40 gremios”, dice y remata: “La construcción es una industria súper noble”.

