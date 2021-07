Cómo funcionarán los colegios con la nueva extensión horaria

A partir de una normativa de la Dirección de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, desde este 12 julio los colegios pueden extender progresivamente la jornada escolar siempre cumpliendo los protocolos por el Covid-19. En ese marco, los representantes de los colegios privados recibieron con satisfacción esta posibilidad y aclararon cómo afectará a las comunidades educativas de Mar del Plata.

En diálogo con 0223 Radio, Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires (Aiepba) valoró la normativa “que era pedida desde hace mucho tiempo” desde el sector y explicó que desde ahora “no existe el límite de las 4 horas como techo para las escuelas” y “cada institución pueda resolver según su situación esa cuestión horaria”.

“Por ejemplo los jardines maternales, que fue el nivel más afectado por la pandemia, que son todos de jornada completa por una cuestión laboral de las familias. Entonces era impensado jornadas de 6 u 8 horas. U otras escuelas que tienen otro tipo de realidad, con jornadas completas extendidas o secundarias con diseño curricular de más de 4 horas diarias. La mayoría luego de las vacaciones de invierno van a tratar de adecuarse, tema que no va a ser tan fácil pero es una posibilidad de autonomía que se le da a las instituciones”, evaluó el representante de Aiepba.

Por otra parte, Zurita aclaró que durante todo el 2021 existió la posibilidad de la no existencia de burbujas, mientras se garantice la distancia social establecida por las autoridades educativas provinciales.

“En el caso de General Pueyrredon hubo una mala interpretación de las autoridades de control, pero siempre estuvo este año la posibilidad que los alumnos puedan estar en un curso pero manteniendo la distancia que dicen los protocolos, de 1,5 metros entre alumnos y 2 metros con el docente”, dijo, aunque remarcó: “El distanciamiento social se debe respetar a rajatabla”.

Por último, aclaró que muchas escuelas no van a poder ampliar el horario a sus estudiantes. “Algunas va a cambiar algo y algunas no van a poder cambiar por una cuestión de espacio, de cantidad de docentes u organizativa. Van a seguir realizando sus actividades hasta ahora. Pero por lo menos aquellas que puedan cambiar su situación, que puedan brindar mayor carga horaria, lo van a poder hacer. Eso es lo que valoramos en la autonomía a cada situación, porque no son todas las escuelas iguales. Hay mucha heterogeneidad y esto se debe respetar en un marco tan complicado como el que estamos atravesando”, concluyó Zurita.