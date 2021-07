Estibadores anuncian un paro por 48 horas en todos los puertos del país

La Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (Fepa), decretó para el viernes 30 de julio un paro por 48 horas en todo el país, denunciando una salvaje agresión a un dirigente gremial por parte de una patota, que ellos denuncian, fueron enviados por una empresa que funciona en los puertos de Ibicuy y Concepción del Uruguay en Entre Ríos.

En una conferencia de prensa realizada este jueves en la sede local de la CGT, Marcelo Osores, secretario general de Fepa, visiblemente golpeado en su rostro, denunció que fue agredido "por una patota enviada por la empresa" que es de capitales uruguayos y funciona en los dos puertos entrerrianos.

"Este paro no fue por la agresión sino porque fue la gota que rebalsó el vaso por los reclamos que vinimos haciendo", sentenció el dirigente en declaraciones a 0223, que pidió la inmediata intervención del Ministerio de Trabajo.

En ese marco, Osores explicó que el conflicto con la empresa de servicios portuarios es de hace un tiempo. "No se entiende porqué es tiene tanta protección, porque los trabajadores de Entre Ríos ganan la mitad de lo que deberían, no les brindan la indumentaria y por sobre todas las cosas, la empresa con total inmunidad no quiere reconocer su representación gremial. Están literalmente esclavizados", remarcó.

Por otra parte, el dirigente contó cómo fue la agresión que sufrió hace unos días y responsabilizó directamente a la empresa. "Íbamos a una asamblea informativa en Concepción del Uruguay con la gente, nos emboscaron de manera traicionera y cuatro dirigentes recibimos agresiones. Pero enseguida dijeron que era un conflicto entre sindicatos. Lamentablemente hay sindicatos que hacen de herramienta de estas empresas pero de ninguna manera era un enfrentamiento. Eran más de 40 personas contra 4", completó.