En plenas vacaciones, hay cortes en la peatonal y el microcentro

Organizaciones sociales realizan este jueves tres cortes de calle simultáneos en la ciudad, para reclamar nuevamente al Municipio y a la Nación por mayor asistencia social y obras de trabajo. Los piquetes se realizan en la Peatonal San Martín, frente al palacio municipal y en los alrededores del exasilo Unzué, donde funciona la sede local del Ministerio de Desarrollo Social de Nación.

En la esquina de San Martín y Córdoba, Magalí Cornide, referente del MTR, explicó a 0223 que el reclamo "es principalmente contra el Municipio" por "la falta de trabajo que tenemos desde hace casi dos años las cooperativas no les dan ningún laburo como veníamos haciendo para Obras Sanitarias, Enosur, con arreglo de veredas, pintura en las plazas y escuelas".

Asimismo, la dirigente planteó las dificultades de varias familias que pueden quedar desalojadas por la falta de ingresos y la asistencia a los comedores barriales. "Se habían comprometido a aumentar la ayuda pero hace tres meses vienen dando 365 kilos de verdura por semana para 18 a 20 comedores. Es una risa", cuestionó.

"No sólo el Intendente no nos atiende sino Nación y Provincia. Queremos soluciones", remarcó Cornide, que adelantó que reforzarán su reclamo con un acampe si no hay respuestas. "Venimos para plantear bandera. Nos vamos a quedar acá hasta que alguien nos de soluciones", dijo Cornide.

En Hipólito Yrigoyen y Luro donde se desarrolla otro piquete, Raúl Álvarez, de la cooperativa A Trabajar, explicó a este medio que la protesta obedece "a que estamos un poco cansados de las promesas" por mayor asistencia estatal y recordó los cortes de ruta -en la 2 y 88- realizados por el mismo motivo.

"Pedimos una reunión, pero no solo al Municipio, sino a provincia y Nación, para que se sienten con nosotros y dialogar por trabajo. Que se termine la pelea de los planeros por un plan social. A los jóvenes no les podemos dar una bolsa de mercadería y un plan social. Hay que dar trabajo en obra pública. De la noche a la mañana no va a llegar pero hay que hacer algo. Que el intendente se ponga a la cabeza en el reclamo", completó Álvarez.