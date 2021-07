Otro sector de los repatidores asegura que se agravó la delincuencia: "Estamos todos muy tristes"

Federico Joel López, el repartidor que había sido señalado por estar detrás de la creación de un “Escuadrón Espartano de Reparto” junto a la expolicía Virginia “la Rusita” Sosa, descartó estar involucrado en una iniciativa de estas características y advirtió que la delincuencia que sufre el sector creció en el último mes, a diferencia de lo que habían asegurado los representantes del Sindicato de de Cadetes, Motoristas y Mensajeros (Sicamm).

"Yo soy vocero del reparto a nivel local; no soy referente porque no hay un sindicato. Todos los repartidores estamos luchando para conseguir la sindicalización del reparto a nivel nacional. Soy uno de los voceros que más peso tiene y que más cosas ha hecho por la comunidad del reparto", aclaró el joven, en primera instancia, en diálogo con 0223.

El repartidor dijo que le da "mucha vergüenza que un sector duro de la política en este momento esté haciendo persecución y esté jugando con la seguridad de los repartidores". “Este sector político, que ha hablado con el sindicato de mensajería privado que no posee ningún tipo de vínculo con el reparto digital porque son situaciones tributarias distintas, salió a decir que se ha reducido la delincuencia pero la verdad es que los repartidores no pueden denunciar que están trabajando porque no les pagan el seguro. Hubo 35 casos de robos en lo que va de este mes. La delincuencia aumentó. Todos los repartidores estamos muy tristes", aseveró.

López remarcó que "en ningún momento" impulsó la creación de un grupo armado de personas para salir a las calles con el fin de recuperar motos robadas. "Eso es una falacia. Se están hablando cosas que no son ciertas y que no tienen fundamento de causa. Si nosotros en algún momento tuvimos una iniciativa para proteger a los compañeros de la inseguridad fue a partir de organizar a los compañeros para que hagan las cosas correspondientes y hagan denuncias en la policía y se dirijan a agrandar las causas para detener los hechos delictivos", explicó.

El vocero se definió como un "trabajador del reparto" y un "defensor del derecho de los repartidores". "No sé por qué me asocian a este señor Carlos Pampillón, que ni siquiera conozco. No puede ser que vinculen la lucha del reparto con la derecha. Es una falta de respeto a mi persona, a la de mi compañera (NdR: en referencia a Virginia Sosa)", consideró, y agregó: "Quedó expuesta mi familia, mi señora, mi hija, la familia de mi compañera; somos gente laburante y honesta. Ahora nos tenemos que cuidar las espaldas por qué no sabemos quién está atrás".

En el marco de las críticas que reiteró contra el Sicamm, el hombre denunció la presencia de "falsos voceros que la única intención que tienen es cobrar la cuota gremial". "Hay una mujer grande de lentes y de pelo rubio que sale en los medios haciéndose pasar por vocera cuando antes estaba detrás del cierre de las cuentas de los compañeros de Pedidos Ya. Y, por lo visto, en connivencia con el gremio, la han nombrado como secretaria general y ahora le piden plata a los compañeros: le piden 500 pesos para agremiarlos al Sicamm", apuntó.

Además, el repartidor acusó “persecuciones” personales en el último tiempo. "Han venido a mi casa, a la casa de mi compañera, y vinieron a amenazarme miembros de agrupaciones pseudo kirchneristas. No me interesa el problema de la izquierda y la derecha y las cuestiones políticas; si tengo la voluntad de presentarme en un partido a elecciones es la camiseta que me juego yo. No tienen por qué venir a cuestionar", dijo.

López pidió "no ensuciar la lucha de los repartidores" y recordó que cada uno de los trabajadores del sector fueron "los que estuvieron primero bajo la línea de guerra" en el contexto de la pandemia del Covid-19. "Nadie nos pagó jubilaciones. Tuve 3 veces Covid-19, perdí el olfato y parte del gusto, y nos pagan de esa forma cuando le llevamos a los delincuentes y a todos la comida calentita a la casa", cuestionó, e insistió en su "desacuerdo con todo lo que se está diciendo".