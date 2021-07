Cerca del 40% de los transportistas escolares dejaron de trabajar por la pandemia

La vuelta a la presencialidad trajo alivio a los transportistas escolares que se habían esperanzado con que el retorno a las aulas les iba dar un respiro a la crisis económica que atravesaban.

En diálogo con 0223 Radio, Cristina Rubio, referente de los propietarios de transportes escolares explicó que hay cerca de un 40% de transportistas que decidieron no trabajar este año debido a las dificultades que les generaba el cambio de horario en el ingreso escalonado de alumnos a las instituciones educativas y los costos de mantenimiento de las unidades que, pese al proyecto de eximición de patentes no contempla a la totalidad de los propietarios.

“Queremos visibilizar lo que pasa en Mar del Plata”, dijo la mujer al tiempo que detalló que hay transportistas que decidieron volcarse a otros rubros de empleo y retomar el traslado de alumnos el próximo ciclo lectivo. “Algunos optaron por pintura, herrería y decidieron esperar al año que viene para volver a las combis”, aseguró.

Según explicó la transportista, desde el sector que representa están “tratando de tirarnos en el salvavidas para seguir. Estamos remando en dulce de leche”, graficó tras indicar que necesitan respuestas concretas que les permitan afrontar la crisis. “Fuimos demasiado golpeados y no nos tuvieron en cuenta para nada”, dijo.

“La gente no tiene dinero para contratar el servicio y si no hay trabajo, no pueden pagar la combi y si no pagan la combi no podemos pagar ingresos brutos. Es todo una cadena”, concluyó