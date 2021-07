Crimen del adolescente en La Herradura: "Al hermano también lo quisieron matar pero no salió el tiro"

Vecinos del barrio La Herradura aseguraron que los delincuentes que en la madrugada de este viernes asesinaron de un disparo en la cabeza a Lautaro Gómez, de tan solo 16 años, también quisieron quitarle la vida a su hermano de la misma forma y exigieron Justicia al mostrar cansancio por los recurrentes hechos delictivos en la zona.

"A Lautaro le pegaron un tiro porque sí; porque seguramente lo reconocieron. No sabemos bien por qué. Y al hermano de él le pegaron y también lo quisieron asesinar pero no lo mataron porque no salió el tiro", reveló Paola, después de haber hablado con la otra víctima del salvaje robo.

En declaraciones a 0223, la mujer aseguró que el asesino está identificado porque se trataría de un joven que también vive en el lugar y que ha protagonizado numerosos robos. "Siempre roba y prende fuego autos. Estamos acostumbrados a que anden por la zona pero nunca nos imaginamos que iba a matar así a un vecino", lamentó.

Paola dijo que los padres de Lautaro están "destruidos" y expresó un profundo dolor por el asesinato al señalar que se trata de una familia "muy trabajadora". "Ellos son muy tranquilos y laburantes. Con todo esto que pasó en la pandemia, el papá se había puesto un lavadero en la casa", comentó.

"Estoy cansada y muy triste. Quiero que hagan algo y que haya Justicia. Porque hoy es el hijo de esa señora pero mañana puede ser mi hijo", insistió la vecina, quien anticipó que en los próximos días habrá una manifestación para visibilizar el caso y exigir mayores respuestas de las autoridades.

El caso

El hecho se produjo pasada la medianoche, cuando tres delincuentes ingresaron a una vivienda ubicada en la zona de Colón y Del Solar. El dueño de la casa, un hombre de 54 años, estaba durmiendo cuando escuchó ruidos. Al levantarse, se encontró con tres hombres, uno de ellos armado, que le pegó con la culata del arma en la cabeza y le exigió que le entregue dinero. Sin obtener dinero, los delincuentes se llevaron una garrafa, un balde con cables y huyeron.

La hija del dueño de la vivienda corrió por auxilio a la casa de su novio, un joven de 16 años que vivía a media cuadra del lugar del robo. La joven de 19 años le pidió a su novio que la acompañara hasta su casa porque los habían asaltado. Los dos jóvenes salen corriendo y cuando llegan a Colón y Del Solar se cruzan con dos de los tres delincuentes. Allí se produce una confrontación y uno de los delincuentes le pega un disparo en la cabeza al adolescente, quien murió en el lugar.

"Yo no escuché pero mi marido escuchó todo. Me dijo que escuchó gritos y la pelea pero por el ruido pensó que se había caído un camión a un zanjón. Nunca se imagino esto", agregó Paola, sobre el momento del crimen.