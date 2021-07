Montenegro: "General Pueyrredon es un motor que no para y se va a acelerar cuando la pandemia termine"

El intendente Guillermo Montenegro renovó sus expectativas por el avance que tiene la campaña de vacunación para poder poner fin a la pandemia del Covid-19 y aseguró que la situación productiva y económica de Mar del Plata se "mejorará" en los próximos meses.

En el discurso que brindó este viernes por la mañana desde Sierra de los Padres, al encabezar el acto por el Día de la Independencia que se conmemora este 9 de julio, el jefe comunal destacó la respuesta de la ciudad para hacer frente a los estragos del virus y dio un mensaje alentador con vistas a fin de año.

"Estoy convencido de que General Pueyrredon es un motor que no para. Realmente, no paró en este año y medio y no tengo dudas de que se va a acelerar más cuando esto termine. Estoy seguro de que la situación va a ir mejorando, y lo estamos viendo ahora con la vacunación y los cuidados que promovemos entre todos", afirmó.

Montenegro remarcó que el objetivo principal pasa por el "cuidado" en el contexto de pandemia pero también dijo que "es importante que la economía, el comercio y los sueños de cada marplatense se cumplan". "Y para que se cumplan, siempre van a encontrar en mí a alguien que esté al lado de ustedes", garantizó.

"Todos sabemos lo duro que fue este año y medio pero agradezco la solidaridad de los vecinos de Sierras de los Padres, de Mar del Plata y Batán porque la verdad que cada uno desde su lugar le puso todo para pasar este momento de la mejor manera", reconoció el jefe político de la ciudad.

Al compartir su reflexión por la fecha patria, el responsable del Gobierno local consideró que este festejo no solo "tiene que ver con la independencia sino con la libertad". "Hablo de la libertad en un sentido amplio: no solo ambulatorio, sino en cuanto a la libertad de pensamiento, expresión, de trabajo, con todo lo que eso significa", enfatizó.

"Nosotros acompañamos a todos los vecinos desde el Municipio pero también desde lo personal para tratar de lograr cumplir sueños, de tener un trabajo, de tener un comercio, de estar cerca y escuchar", dijo, y agregó: "Nuestro rol no es más que ser un intermediario para ayudar a que los sueños de otros se concreten".

En el marco del discurso, Montenegro adelantó que en las próximas horas entregará una serie de habilitaciones a comerciantes junto al Secretario de Desarrollo Productivo, Fernando Muro, que "estaban paradas hace muchos años". "Esto tiene que ver con ayudar a que los sueños se cumplan", destacó.

Por el Covid-19, el acto en Sierra de los Padres contó con una presencialidad muy reducida. Acompañaron a Montenegro, alumnos de una escuela, bomberos, un excombatiente de la Guerra de Malvinas y el Obispo, monseñor Gabriel Mestre, quien precedió en la palabra al jefe comunal.

El 9 de julio de 1816, los representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata, reunidos en el Congreso de Tucumán, declararon la independencia argentina de la monarquía española y frente a toda dominación extranjera.