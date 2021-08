Provincia acusa al Municipio de "no acompañar" un programa de precios cuidados

El ministro de Producción bonaerense Augusto Costa, cuestionó la "falta de interés" del gobierno de Guillermo Montenegro a sumarse al programa provincial "Comprá Más Cerca", que busca lograr precios de referencia en los almacenes de barrio.

Este miércoles en declaraciones a 0223 Radio, el funcionario de Axel Kicillof valoró que el programa busca "complementar" los programas nacionales de precios cuidados, con más de 50 municipios adheridos y más de 30 próximamente a sumarse en el territorio provincial.

"En el caso de General Pueyrredon, no estamos logrando que el Municipio se sume y nos permita incorporar a los comercios de Mar del Plata. Para nosotros es algo que no le hace bien a la gente, que necesita un estado presente acompañando. Pese a las insistencias y a los contactos, no hemos recibido mucho eco. Entiendo que no hay interés del Municipio de sumarse a la política. No sé qué está haciendo para los bolsillos de los consumidores de Mar del Plata", polemizó el ministro de Axel Kicillof.

Ante esta disyuntiva, precisó que el gobierno provincial está "trabajando directamente" con los representantes de los comercios y de los sectores de la producción para sumarlos a la iniciativa. "Lo que importa que la política le llegue a la gente, independientemente de la falta de colaboración", apuntó.

En el marco de la discusión, Costa recordó que el Municipio de General Pueyrredon "no tuvo un trabajo acorde" para sumarse al Fondo Especial Municipal para la Reactivación Cultural y Turística y que eso demoró la entrega de millonarios subsidios a la ciudad en el peor momento de la pandemia.

"A partir de los trabajos con cada uno de los municipios logramos establecer un mapa de atractivos, establecimientos y espacios turísticos y sumamos alrededor de 16.000 establecimientos en los 135 municipios. A partir de ese registro, distribuimos en 3 etapas un fondo de asistencia a los espacios, un subsidio para financiar diferentes urgencias", dijo el ministro, que puntualizó que la ayuda económica alcanzará cerca de los 44 millones de pesos.

Y agregó: "Había ocurrido que en las primeras 2 etapas, no habíamos encontrado en Mar del Plata un compromiso muy grande para trabajar con los sectores, para que se incorporen a la base de datos al registro porque de eso dependía cobrar el subsidio. Mar del Plata siendo el principal destino turístico de la provincia, con la principal infraestructura hotelera y de los principales polos culturales, recibió mucho menos recursos que otros municipios que no cuentan con esa infraestructura. No hubo un trabajo acorde del Municipio", completó.

Por último, el ministro valoró que en la actualidad "en la Provincia hay niveles de producción por arriba del 2019", gracias a la asistencia directa y los créditos impulsados por el Banco Provincia y la contextualizó a la "fuerte recesión" en el entramado productivo durante los últimos 2 años de la gestión anterior. "Actividades como el turismo, la gastronomía y de entretenimiento y la cultura, que son las más postergadas, pero creemos que con la salida de la pandemia, se van a poder recuperar", concluyó.