Estatales piden una revisión salarial "para no perder contra la inflación"

Desde la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) reclamaron al gobierno provincial por una revisión salarial debido a que los últimos aumentos determinados en la paritaria, ya fueron alcanzados por la inflación.

"Hoy tenemos un aumento del 32% y estamos hablando de una inflación que ya está en ese índice. Necesitamos como mínimo no perder en manos de la inflación. El gobierno tiene que estar convocando a la paritaria para un aumento para lo que resta del año", expresó en diálogo con 0223 Radio, Ezequiel Navarro, secretario general de ATE Mar del Plata.

El dirigente evaluó que la inflación va a rondar el 45% anual, por lo que desde el gremio reclamaron una nueva convocatoria a las negociaciones paritarias, cuestión que es también discutida por los docentes del Ctera.

Ante este contexto, Navarro pidió por un mayor control de precios, a lo que consideró fundamental para no ampliar los índices de la inflación. "Si no hay control, no habrá aumento que alcance", razonó.