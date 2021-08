Nación cerró con puntaje ideal y se conocen todos los clasificados

Era una fecha que iba a tener muchas emociones y así fue. Quedaban 7 lugares vacantes para la Zona Campeonato, y dos de ellos eran los mejores cuartos, lo que hasta último momento había que ver no sólo por puntos, sino también por diferencia de gol. En ese contexto, el que no dejó dudas en la fase inicial fue Nación, único de los 28 que ganó todos sus partidos. En la lucha por la clasificación, San Lorenzo, Argentinos, Alvarado, Peñarol e Independiente festejaron y sacaron pasaje. Libertad, que cayó con el "torito", hizo valer los 9 que había sumado y se metió como uno de los mejores cuartos.

En la Zona A, Kimberley esperaba tranquilo y San Lorenzo enfrentaba a uno de los colistas sabiendo que sólo debía ganar. Y lo hizo con lo justo, por 1 a 0, para asegurar el boleto. Por su parte, Los Patos y Argentinos del Sud dirimían un pasaje entre sí que se fue para la calle Paso, con un gol de penal de Agustín Soria.

En la B, hay uno que juega a otra cosa. El Nación de Machado ganó con autoridad los seis partidos y no quiso dejar el puntaje ideal frente a Racing, al que superó 3 a 1. El partido más atractivo estaba a la vera de la ruta 88, porque Alvarado y Libertad ponían un lugar en la Zona Campeonato en juego, y los de Osvaldo Nartallo, repletos de pibes, consiguieron un meritorio triunfo por 1 a 0. Sin embargo, el equipo de Leonardo D'Urso, se quedó con uno de los cupos para los mejores cuartos.

La Zona C también tenía mucho para definir, porque Urquiza y Talleres eran dos que necesitaban ganar para meterse. En ese duelo, parejo en River, los de Emiliano Rodríguez ganaron 1 a 0 y estarán otra vez entre los mejores del fútbol local. Los del Puerto pelearán desde la Zona Promoción. En tanto, Cadetes quería un triunfo ante el ya clasificado Círculo que le diera alguna chance, al menos como cuarto, pero cayó 2 a 0 frente al "Papero" y se quedó sin posibilidades.

Por último, en la Zona D, corriendo de atrás Peñarol venció 2 a 0 a Norte, que ya estaba adentro, y se subió a los primeros lugares. El otro que necesitaba ganar y esperar, era Independiente, que cumplió su parte. Sin sobrarle nada derrotó 1 a 0 a Al Ver Verás y se quedó con el otro pasaje que estaba a disposición de los cuartos.

La próxima semana comenzará la segunda fase del torneo que estará dividida en Zona Campeonato y Zona Promoción, que a su vez tendrán subzonas. Los clasificados a cada una de ellas se dividirán en otros dos grupos para asegurar que se pueda cumplimentar el certamen por los tiempos en un año tan particular.

Resultados - 7° fecha

Zona A

Kimberley 6 - Huracán 1

Unión 0 - San Lorenzo 1

Los Patos 0 - Argentinos del Sud 1

Libre: Quilmes

Zona B

Nación 3 - Racing 1

Alvarado 1 - Libertad 0

Juventud Unida 1 - General Mitre 1

Libre: Atlético Mar del Plata

Zona C

Urquiza 1 -Talleres 0

Banfield 2 - Chapadmalal 0

Cadetes 0 - Circulo 2

Zona D

Al Ver Verás 0 - Independiente 1

Once Unidos 1 -Boca 1

Norte 0 - Peñarol 2

Posiciones

Zona A: Kimberley (Clasificado) 16 puntos; San Lorenzo (C) y Argentinos del Sud (C) 12; Quilmes 8; Los Patos 7; Unión 2; y Huracán 1.

Zona B: Nación (C) 18 puntos; Atlético Mar del Plata (C) 12; Alvarado (C) 10; Libertad (C) 9; General Mitre 6; Racing 5; Juventud Unida de Batán 1.

Zona C: Circulo (C) 15 puntos; San José (C) 12; General Urquiza (C) 9; Talleres 8; Cadetes 6; Banfield 5; Chapadmalal 2

Zona D: River (C), Peñarol (C) y Deportivo Norte (C) 11 puntos; Independiente (C) 10; Boca 8; Once Unidos 5; Al Ver Verás 1.