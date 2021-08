Atropelló, mató a un cuidacoches y se fugó: "Pedimos que se entregue"

La mujer del cuidacoches que murió este sábado tras ser atropellado por una camioneta cuyo conductor huyó, pide justicia por el trágico desenlace, que dejó a dos pequeños sin su papá.

En diálogo con 0223, Carolina Vera se hizo presente -junto a su familia- en la esquina de Constitución y Benito Juárez, para pedir al automovilista que huyó, a que se entregue. "Lo que sabemos es que estaba sacando un coche en ese momento y pasa una camioneta y se lo lleva puesto. No es que no pudo esquivarlo porque en los videos se ve que sí pudo, porque no venían otros autos alrededor. Lo chocó, lo mató y lo dejó ahí y huyó como una rata", dijo.

Para Carolina, la camioneta que se fugó "puede ser una Toyota Hilux o una Ford Ranger negra" pero dijo que "cualquier camioneta negra con la trompa rota puede ser. Cualquiera que la vea que lo denuncie. Estamos esperando que esta persona se entregue y se haga cargo porque sino al fin y al cabo, lo van a agarrar", expresó.

En ese marco, la mujer agradeció la colaboración de los veteranos de Malvinas que pusieron a su disposición al abogado Maximiliano Orsini, pero cuestionó la labor de la justicia, la policía y el Municipio. "Hasta ahora desde la séptima nadie habló con nosotros ni tampoco el fiscal Cistoldi. Y el intendente, porque nos dijeron desde la comisaría, que de 7 cámaras de monitoreo, 4 no andaban y las otras 3 no se veían bien".

"Jonatan tenía 30 años, tenemos dos hijos, uno de 7 y otra de 3 años y les va a hacer mucha falta. Ellos lo necesitaban todavía, porque además era la única entrada. Solo trabajaba para sus hijos. La gente de la zona lo quería mucho porque era muy respetuoso. Siempre estaba atento en lo que podía ayudar. Se iba cuando se iba el último coche. Hace 5 años estaba acá y era muy responsable. Si esta persona no venía con las luces apagadas esto no hubiera ocurrido", lamentó entre llantos.