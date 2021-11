Arrepentimiento, informes y un pago millonario: el arresto domiciliario al conductor que atropelló y mató a un cuidacoches

La Justicia de Garantías concedió el arresto domiciliario del hombre que atropelló y mató a un cuidacoches antes de darse a la fuga y esconder su camioneta por más de dos semanas antes de ser detenido. La Jueza Lucrecia Bustos le otorgó la atenuación de la coerción procesal a Braian Irahola Zeballos, imputado del delito de Homicidio Culposo agravado por la conducción de vehículo automotor calificado por la fuga del lugar del hecho y la omisión de auxilio a la víctima.

A fines de septiembre el Juzgado había rechazado el pedido de excarcelación solicitado por la defensa particular del imputado a cargo de César Sivo y Romina Merino, pero tenía pendiente el pedido de arresto domiciliario a la espera de algunos informes de la Asesoría Pericial y de la Dirección de Monitoreo para la instalación del equipo respectivo.

El informe psicológico sobre Irahola Zeballos dio cuenta del arrepentimiento del imputado por lo que fue su accionar posteri0or al siniestro. “Hoy no haría nada de todo esto, la vida de la persona no vuelve. Seguro hubiese actuado distinto. Pero porque hoy sé las cosas. Ese dolor no tiene arreglo. Me ganó el miedo. No tuve el valor", dijo en una de las entrevistas anexadas.

El imputado dijo que al cumplir el arresto domiciliario en su casa podría trabajar, hacer algo productivo y hacerse cargo de los errores que cometió y recomponer alguna situación. En tal sentido habló de la necesidad de recompensar económicamente a los hijos del fallecido.

Un pago millonario en cuotas

En línea con esos informes, las fuentes judiciales consultadas por 0223 confirmaron que las partes alcanzaron un acuerdo transaccional por el que el imputado abonará una suma millonaria a la viuda y los hijos de Jonatan Corbalán. “El acuerdo con la familia de Jonatan Corbalan representada por el abogado Maximiliano Orsini se firmó el viernes pasado en una escribanía y ya se hizo efectivo el primero de los pagos”, indicaron.

Por su parte el fiscal Pablo Cistoldi reconoció ante la consulta del Juzgado la reparación voluntaria del daño y arrepentimiento activo del imputado, circunstancias que deben tenerse en cuenta en la oportunidad de seleccionar la coerción personal.

El fiscal hizo hincapié en el informe psicológico, en el cual se da cuenta del arrepentimiento del imputado y de su voluntad y capacidad de sujetarse a las pautas de una atenuación de la prisión preventiva. Asimismo mencionó el ofrecimiento de tipo paliativo, para no dejar desatendidos los derechos de la familia afectada mientras dura el proceso y prosiguen las discusiones relativas a la reparación patrimonial del daño.

Bustos aclaró que aunque se mantienen los indicadores de peligrosidad procesal que justificaron el rechazo de la excarcelación oportunamente peticionada y el dictado de prisión preventiva, “la especial situación personal del imputado en base a la ausencia de antecedentes penales en su contra, el resultado del informe socio ambiental y el informe psicológico sumado a la conformidad puesta de manifiesto por el Agente Fiscal Pablo Cistodi” permitían la morigeración.

Al hacer lugar a la atenuación de la coerción procesal penal la Jueza dispuso que Irahola Zeballos deba residir en el domicilio denunciado sin salir ni ausentarse del mismo, salvo citación o autorización expresa del órgano jurisdiccional interviniente, comunicando cualquier cambio de domiciliación.

También deberá quedar al cuidado de su tutor, no podrá ingerir bebidas alcohólicas ni sustancias prohibidas y en caso de presentarse inconvenientes de Salud deberá comunicar de inmediato tal circunstancia al Juzgado, como así también al Centro de Salud al cual concurrirá.

Por último dispuso un control quincenal a través del Patronato de Liberados, la prohibición de ausentarse del país o domicilio y la prohibición para la conducción de automóviles.