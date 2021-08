José Luis del Hierro, el excombatiente que murió en Malvinas y aparece en el padrón

Sorpresa e indignación tienen por estas horas un grupo de excombatientes de Malvinas ante la aparición en el padrón electoral de José Luis Del Hierro, un soldado conscripto que murió en combate en el conflicto del Atlántico Sur.

"Estamos sorprendidos desde ayer, cuando uno de nuestros compañeros que perteneció al Regimiento 7 de Infantería, que fue compañero de José Luis del Hierro, ante un rumor que existían caídos en los padrones, se puso a buscar porque tenía una nómina de los caídos de su regimiento y descubrió que estaba José Luis inscripto para votar. Estamos hablando de una persona que murió en Monte Longdon el 14 de junio del '82", expresó aún conmocionado en diálogo con 0223, Mariano Garbini, un veterano que integra el Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas y al igual que José Luis, en esa fecha tenía unos 19 años y aún no había votado.

Mariano Garbini se mostró sorprendido por la aparición de su camarada en el padrón electoral. (Foto:0223)

Ante esta situación, los excompañeros de Del Hierro escribieron el miércoles a la tarde un email a una secretaría en la provincia que integra la Cámara Nacional Electoral (CNE), pero hasta esta mañana no tuvo respuestas.

"No sabemos si desde el 83 a la fecha alguien había sufragado. Preguntamos eso en el Correo, pero aún no lo sabemos. En el padrón, el único de los caídos que figura fue José Luis", manifestó.

La tumba del soldado marplatense en Malvinas. (fotosviejasdemardelplata.blogspot.com)

"José Luis Del Hierro era un soldado conscripto, egresado del colegio Peralta Ramos y falleció en uno de los últimos combates. Hay una historia bastante particular porque el hermano de Juan José, que vive en España y es su único familiar, que todavía no pudimos localizar, nos contó que su hermano en una carta enviada durante el conflicto, quería que lo retornen al continente, aún si le tocaba caer. Y es una lucha que su hermano ha mantenido pero no tuvo mucho acompañamiento. La última vez que hablamos, él seguía pensando en lo mismo, porque quiere cumplir el mandato de su hermano", concluyó.